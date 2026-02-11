Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể tiếp tục tăng 40 - 520 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (12/2) dự báo có thể tiếp tục tăng 0,2 - 3,6%. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng dự báo có thể tăng từ 40 - 100 đồng/lít. Tương tự, giá dầu có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 220 - 520 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể tăng từ 0,2 - 3,6%. Ảnh tư liệu

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (9/2), giá dầu thế giới tăng khi thị trường đánh giá các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa đủ để làm dịu rủi ro căng thẳng.

Tại phiên giao dịch ngày 10/2, giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng khi Mỹ và Iran cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp, qua đó làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới đảo chiều giảm. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 4h30 ngày 11/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 68,80 USD/thùng, giảm 0,35% (tương đương giảm 0,24 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 63,78 USD/thùng, giảm 0,51% (tương đương giảm 0,33USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (12/2). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh đi lên.

Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, giá xăng dầu bán lẻ ngày mai có thể tiếp tục tăng 0,2 - 3,6% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 100 đồng (0,5%) lên mức 18.430 đồng/lít và xăng RON 95-III tăng 40 đồng (0,2%) lên mức 18.880 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel có thể tăng 280 đồng (1,5%) lên 18.450 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 520 đồng (3,6%) lên mức 15.150 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai tiếp tục tăng sau khi đã tăng mạnh tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 5/2), giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Xăng E5 RON 92 lên mức 18.439 đồng/lít (tăng 100 đồng/lít); xăng RON 95-III đạt 18.880 đồng/lít (tăng 35 đồng/lít). Các mặt hàng dầu cũng tăng đáng kể, trong đó dầu diesel 0.05S ở mức 18.453 đồng/lít (tăng 280 đồng/lít); dầu hỏa 18.390 đồng/lít (tăng 214 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S đạt 15.150 đồng/kg (tăng 517 đồng/kg)./.