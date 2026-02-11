Sáng ngày 11/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.055 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ, hiện ở mức 96,85 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.853 VND/USD - 26.257 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.650 - 26.060 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.650 đồng 26.060 đồng Vietinbank 25.685 đồng 26.065 đồng BIDV 25.677 đồng 26.057 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.328 - 31.310 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.012 đồng 31.595 đồng Vietinbank 30.295 đồng 31.655 đồng BIDV 30.292 đồng 31.669 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.68 đồng 170.89 đồng Vietinbank 163.50 đồng 173 đồng BIDV 162.98 đồng 171.20 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 11/2/2026, tăng 9 đồng ở cả chiều mua và giảm 11 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.506 - 26.626 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm nhẹ, hiện ở mức 96,85 điểm.

Đồng USD giao dịch ở mức thấp hơn so với các đồng tiền chủ chốt trong ngày thứ Ba, sau khi các dữ liệu cho thấy tăng trưởng của kinh tế Mỹ đang chậm lại. Trong khi đó, đồng Yên tiếp tục mạnh lên và hướng tới phiên tăng thứ hai liên tiếp, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Đồng Yên Nhật Bản được dự báo sẽ kéo dài đà tăng, sau khi chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp trong ngày thứ Hai, nhờ chiến thắng bầu cử của bà Takaichi. Đồng Yên tăng 1%, lên mức 154,275 yên/USD, sau khi tăng 0,85% trong phiên trước đó.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã giảm nhẹ những lo ngại cho rằng diễn biến tỷ giá EUR/USD sẽ ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của ECB, dù yếu tố tiền tệ vẫn là trọng tâm theo dõi của giới đầu tư. Đồng EUR giảm 0,11%, xuống còn 1,19040 USD, sau khi tăng 0,85% trong phiên thứ Hai.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng 0,06% so với đồng bạc xanh, lên 6,912 Nhân dân tệ/USD, mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Tính từ đầu năm, đồng tiền này đã tăng hơn 1%, và các nhà phân tích kỳ vọng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mạnh lên trong suốt năm nay./.