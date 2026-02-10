Sáng ngày 10/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.055 VND, giảm 8 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,78%, hiện ở mức 96,87 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.860 VND/USD - 26.266 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.715 - 26.095 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.715 đồng 26.095 đồng Vietinbank 25.705 đồng 26.085 đồng BIDV 25.734 đồng 26.114 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.166 - 31.131 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.049 đồng 31.634 đồng Vietinbank 30.324 đồng 31.684 đồng BIDV 30.231 đồng 31.599 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.10 đồng 170.27 đồng Vietinbank 161.32 đồng 170.82 đồng BIDV 162.22 đồng 170.36 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/2/2026, tăng 67 đồng ở cả chiều mua và tăng 87 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.497 - 26.637 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,78%, hiện ở mức 96,87 điểm.

Đồng Yên Nhật Bản tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ hai sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp trước đó. Trong khi đó, đồng USD suy yếu sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã khuyến nghị các tổ chức tài chính hạn chế mức độ tiếp xúc với trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Đồng Yên cũng phục hồi so với nhiều đồng tiền khác, sau khi trước đó rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng Franc Thụy Sĩ và giao dịch gần vùng yếu nhất kể từ khi đồng EUR được ra đời.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá so với đồng USD trong bối cảnh nhiều yếu tố tiếp tục gây áp lực lên đồng bạc xanh, trong đó có thông tin về việc các nhà đầu tư lớn đang đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Ở thị trường ngoài Trung Quốc đại lục, đồng USD giảm 0,20% xuống còn 6,915 Nhân dân tệ, mức yếu nhất kể từ tháng 5/2023.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, giới giao dịch đang cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

Đồng EUR tăng 0,90% so với USD, lên mức 1,19205 USD/EUR, cao nhất kể từ ngày 30/1.

Đồng Bảng Anh cũng tăng khoảng 0,63% lên 1,36975 USD/Bảng, sau khi gần như đi ngang so với đồng USD trong phần lớn thời gian của phiên trước đó./.