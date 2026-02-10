Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 nêu rõ, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Đức Thanh

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.

Điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Điều hành linh hoạt kỳ hạn, khối lượng, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đưa vào hoạt động thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương thành lập, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia.

Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...; thu hút đầu tư nước ngoài; tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng 13% đến 15%.

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

UBND các tỉnh, thành phố chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm an toàn, thuận lợi, thông suốt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.