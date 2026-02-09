(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2026 tăng 0,05% so với tháng 12/2025; tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.