Quốc hội thông qua mục tiêu năm 2026 tăng trưởng 10% trở lên

(TBTCO) - Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 với chỉ tiêu GDP phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; tốc độ tăng CPI bình quân 4,5%.

Sáng 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%

Nghị quyết nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Mục tiêu tổng quát của năm là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực.

Đồng thời, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính;

Các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm %.

Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15,3 bác sĩ. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 34,7 giường bệnh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tối thiểu 15%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%.

Quốc hội yêu cầu, năm 2026, cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển

Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý

Báo cáo giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy sự chủ động, sáng tạo của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đồng thời, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Nghị quyết số 01/NQ-CP sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra tại các Kết luận, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu định lượng rõ ràng cho từng ngành, lĩnh vực, các kịch bản tăng trưởng GDP theo từng quý và danh mục nhiệm vụ cụ thể gắn với cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá và mốc thời gian hoàn thành.

Qua đó, bảo đảm thuận lợi cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi sát sao tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026./.