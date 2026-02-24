Mục tiêu tổng quát của Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân; bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính...

Chiều 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020 - 2025 và dự thảo Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính có nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, đến cuối năm 2025, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương cơ bản hoàn thành 62/62 nhiệm vụ trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; nâng cấp, tăng cường hiệu quả các hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng; kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tài chính toàn diện là việc mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Các tỉnh, thành phố đã triển khai lồng ghép các mục tiêu về tài chính toàn diện vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình chuyển đổi số hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025 nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thúc đẩy tài chính toàn diện.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược, việc tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra.

6/6 mục tiêu cụ thể đã thực hiện đúng định hướng Chiến lược, gồm: phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm và dịch vụ tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống tổ chức tài chính vi mô; nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

6/9 chỉ tiêu phấn đấu đã hoàn thành, vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97% (vượt mục tiêu ít nhất 80%). Tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33% (vượt mục tiêu là ít nhất 25 - 30%).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86% (vượt mục tiêu là 20 - 25%). Khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng (vượt mục tiêu là ít nhất 250.000 doanh nghiệp). 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (vượt mục tiêu là ít nhất 70%). Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 24% (mục tiêu là 25%).

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, nguyên nhân là do xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng, chuyển từ các kênh phân phối truyền thống sang các kênh phân phối hiện đại nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và do những diễn biến không thuận lợi trên thị trường tài chính.

Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể của Chiến lược

Phát biểu kết luận, sau khi phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan của các tồn tại, hạn chế, cho ý kiến để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả thực hiện Chiến lược.

Mục tiêu tổng quát là hình thành hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển.

Thủ tướng cũng đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong triển khai Chiến lược gồm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính, kênh phân phối hiện đại; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng hướng đến các đối tượng của Chiến lược; xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng dịch vụ tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu và tài chính toàn diện...