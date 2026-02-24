(TBTCO) - Ngay trong ngày làm việc chính thức đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động thông quan tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII ghi nhận lưu lượng phương tiện và hàng hóa tăng nhanh, khởi động thuận lợi cho giao thương Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, ngay đầu giờ sáng ngày 24/2/2026, đơn vị đã đăng ký và làm thủ tục cho 28 tờ khai xuất nhập khẩu, trong đó có 6 tờ khai nhập khẩu và 22 tờ khai xuất khẩu.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Móng Cái sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: HQMC

Cơ cấu hàng hóa khá đa dạng, gồm tôm hùm sống, xơ bông, thuốc lá… cho thấy nhịp độ trao đổi thương mại đã sớm quay trở lại quỹ đạo thường kỳ. Đáng chú ý, nhóm hàng thủy sản tươi sống được thông quan nhanh, bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng, góp phần duy trì uy tín của doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Trung Quốc.

Song song với hàng hóa, lưu lượng phương tiện cũng tăng mạnh. Đến 10 giờ cùng ngày, đơn vị đã đăng ký 114 tờ khai phương tiện vận chuyển, trong đó có 30 tờ khai tạm nhập - tái xuất và 84 tờ khai tạm xuất - tái nhập. Con số này phản ánh nhu cầu giao thương biên giới phục hồi sớm ngay từ đầu năm, đồng thời cho thấy sự chủ động chuẩn bị nguồn hàng của doanh nghiệp trước khi bước vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh mới.

Việc không phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục là kết quả của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, hệ thống công nghệ và phương án điều hành. Lực lượng công chức được bố trí đầy đủ, xử lý hồ sơ kịp thời, bảo đảm vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa kiểm soát chặt chẽ theo quy định.

Phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao Km3+4. Ảnh: HQMC

Cũng theo Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong ngày làm việc thứ 2 sau ngày khai xuân, hoạt động thông quan đã trở nên sôi động với 38 phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tập kết, nối đuôi nhau làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc qua lối mở cầu phao Km3+4. Những contaner chở nông sản, thủy sản tươi sống, các mặt hàng chủ lực đầu năm lần lượt hoàn tất hồ sơ, di chuyển qua cầu phao theo đúng quy trình, bảo đảm nhanh chóng, an toàn. Dòng xe đều đặn, hoạt động thông suốt là tín hiệu tích cực, mở đầu thuận lợi cho bức tranh xuất nhập khẩu năm 2026 của khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bố trí lực lượng cán bộ, công chức tại khu vực lối mở cầu phao Km3+4 đầy đủ ở từng khâu nghiệp vụ, bảo đảm trực, xử lý hồ sơ xuyên suốt ngay từ đầu giờ sáng. Các bộ phận chủ động phối hợp chặt chẽ với biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng chức năng liên quan, duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, quy trình thông quan được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định, hàng hóa lưu chuyển thuận lợi, không để xảy ra ùn ứ hay ách tắc tại khu vực cửa khẩu.