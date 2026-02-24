Hải quan khu vực XII thu ngân sách đạt hơn 2.286 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngay trong ngày 23/02/2026 (tức Mồng 7 tháng Giêng), toàn thể công chức, người lao động của Chi cục Hải quan khu vực XII đã trở lại làm việc đầy đủ, bảo đảm thời gian theo quy định, khẩn trương bắt tay xử lý công việc tồn đọng sau kỳ nghỉ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, với tinh thần tạo thuận lợi thương mại, duy trì trực 24/24h, bảo đảm thông quan thông suốt dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII thu ngân sách 55,44 tỷ đồng. Lũy kế đến 22/02/2026, số thu đạt hơn 2.286 tỷ đồng, bằng 12,64% dự toán năm.

Cụ thể, thống kê trong thời gian từ 14/02 đến hết 22/02/2026 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết Mồng 6 tháng Giêng), Hải quan khu vực XII đã chủ động triển khai phương án trực tết nghiêm túc, phân công lãnh đạo và công chức trực tại tất cả các đơn vị cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, bảo đảm xử lý kịp thời thủ tục hải quan, không để ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XII hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVAH

Trong 9 ngày nghỉ Tết 2026, đơn vị đã thực hiện thủ tục hải quan đối với 113 tờ khai, trong đó có 44 tờ khai nhập khẩu và 69 tờ khai xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 40,58 triệu USD, với kim ngạch nhập khẩu 24,51 triệu USD và xuất khẩu 16,07 triệu USD.

Đáng chú ý, số thu ngân sách nhà nước trong kỳ nghỉ đạt 55,44 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn Đà Nẵng thu 8,65 tỷ đồng, Quảng Ngãi thu 46,79 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, kinh doanh dịp tết nhưng các đơn vị hải quan vẫn duy trì đầy đủ lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu thông quan hàng hóa.

Hoạt động xuất nhập cảnh trong dịp tết diễn ra an toàn, thông suốt. Tại các cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hành khách và thuyền viên được giải quyết thủ tục nhanh chóng, đúng quy định. Công tác kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được tăng cường trước, trong và sau tết; trong kỳ nghỉ không phát sinh vụ việc vi phạm nổi cộm.