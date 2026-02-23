(TBTCO) - Sáng 23/2/2026, ngay trong ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Tại trụ sở đơn vị, ngay đầu giờ làm việc, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai Nguyễn Thị Thúy Hà trực tiếp chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động tập trung rà soát công việc, cụ thể hóa các chỉ tiêu tháng và chỉ tiêu năm, bảo đảm bắt nhịp công việc ngay từ những giờ đầu năm mới.

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai vào guồng ngay ngày đầu xuân. Ảnh: CTV

Các bộ phận nghiệp vụ nhanh chóng kiểm điểm tiến độ trước Tết, rà soát kế hoạch tổng thể, tăng cường công tác tự kiểm tra, siết kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt là tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, triển khai giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chính trị năm 2026.

Trong ngày làm việc đầu xuân, Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đặt quyết tâm tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2025, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Những kết quả đạt được từ đầu năm tạo nền tảng thuận lợi cho khí thế ra quân. Đến nay, đơn vị đã xây dựng gần 15 kế hoạch chuyên môn triển khai trong năm 2026. Số thu ngân sách nhà nước đạt 1.064,94 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.175,11 triệu USD, tăng 28% so cùng kỳ năm trước; số lượng tờ khai tăng 76,5%. Bên cạnh đó, đơn vị đã làm thủ tục cho 23 tàu khách, 25.508 hành khách và 12.324 thuyền viên, bảo đảm đúng quy định, thông suốt, an toàn./.