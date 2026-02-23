(TBTCO) - VN30-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026 trong sắc xanh tích cực, tăng mạnh gần 20 điểm chỉ sau ít phút giao dịch.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí khi cổ phiếu GAS và PLX tăng trần, bên cạnh đó nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng giao dịch khởi sắc với GVR tăng hơn 5% và tăng kịch trần sau đó trong phiên chiều.

Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank (VCB) và BIDV (BID) duy trì đà tăng tốt, giúp chỉ số giữ vững mức tăng trên 10 điểm trong suốt phiên sáng. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh tâm lý lạc quan và sự tự tin của dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ dài.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN30-Index tăng 21,12 điểm (+1,05%) lên 2039,8 điểm với 26 mã tăng, 3 mã giảm và 1 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản khá cao với giá trị giao dịch đạt khoảng 12.600 tỷ đồng, dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ ngay trong phiên mở màn năm mới.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất (41I1G3000) kết phiên ở mức 2.044 điểm, tăng 1,67% so với phiên trước. Chênh lệch dương mở rộng lên +4,20 điểm so với chỉ số VN30. Các kỳ hạn kỳ hạn xa hơn cũng duy trì mức chênh lệch dương từ +2,1 điểm đến +6,2 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 11% so với phiên trước. Điều này cho thấy các trader giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, lạc quan ngắn hạn với xu hướng của chỉ số VN30.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của giá hợp đồng 41I1G2000 có khả năng tiếp tục phục hồi kiểm tra vùng kháng cự quanh 2.050 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Khối lượng mở (OI) kỳ hạn gần nhất 41I1G3000 là 22.791, tăng vị thế nắm giữ./.