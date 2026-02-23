Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc Tết các đơn vị nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Ngày 23/2, nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng các Thứ trưởng Bộ Tài chính chúc Tết và giao nhiệm vụ công tác năm 2026 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tại cơ quan Bộ Tài chính, nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân mới, Bộ trưởng chúc toàn ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2026.

Bộ trưởng đề nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính kế thừa kết quả, thành tích của năm trước, phấn đầu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Bộ Tài chính chụp hình lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ, bản lĩnh và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính và các tập đoàn, ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ và các cấp lãnh đạo.

Cũng trong ngày 23/2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế, ngành Hải quan.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Cục Thuế. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chụp hình lưu niệm với lãnh đạo và các bộ, công chức, viên chức Cục Thuế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Cục Hải quan dịp đầu xuân Bính Ngọ