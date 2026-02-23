Gia Lai đón 848.000 lượt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội đặc sắc cùng sự chuẩn bị đồng bộ về dịch vụ giúp du lịch Gia Lai bứt phá mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Toàn tỉnh đón khoảng 848.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 900 tỷ đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết; nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tối 9/2, Lễ khánh thành cụm linh vật biểu tượng Xuân Bính Ngọ 2026 cùng không gian trưng bày ảnh mừng xuân được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tối 16/2, chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026” diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành và quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku), kết hợp bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngày 15/2, tỉnh đón tàu biển quốc tế Le Jacques Cartier cập cảng Quy Nhơn, với 120 du khách tham gia 2 chương trình tham quan: trải nghiệm không gian đồng quê (làng Phú Gia, Tháp Bánh Ít) và city tour (nhà thờ Làng Sông, chùa Long Phước, Tháp Đôi, dạo biển Quy Nhơn). Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Gia Lai bằng đường biển trong năm 2026.

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại di tích An Khê Trường; dâng hương Đài Kính Thiên, đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt và Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026), 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội đặc sắc giúp du lịch Gia Lai bứt phá mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Chương trình “Đêm Võ đài Bình Định 2026” được tổ chức luân phiên tại quảng trường xã Tây Sơn, quảng trường Nguyễn Tất Thành và quảng trường Đại Đoàn Kết từ mùng 4 đến mùng 10 Tết. Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Pleiku và nhiều di tích mở cửa xuyên suốt; các chương trình biểu diễn thực cảnh tại Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít thu hút đông đảo khách tham quan.

Ở cấp xã, 135/135 xã, phường tổ chức hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; nhiều lễ hội truyền thống như Lễ hội Chợ Gò, Lễ khai ấn đền thờ Đức Thánh Trần, Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý… được tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Trong 9 ngày nghỉ Tết (14/2 - 22/02/2026), toàn tỉnh ước đón 848.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 15.500 lượt khách quốc tế, tăng 65%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỷ đồng.

Từ ngày 16/2 đến 22/2/2026, có khoảng 216 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày khoảng 18 chuyến tại Phù Cát và 6 chuyến tại Pleiku); 252 chuyến tàu hỏa đi/đến ga Diêu Trì và ga Quy Nhơn (trung bình 28 chuyến/ngày), tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tỉnh.

Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 117.000 lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Tại khu vực Gia Lai Đông, công suất phòng từ mùng 2 đến mùng 4 Tết đạt 95 - 100%, một số khách sạn đạt trên 90%. Khu vực Gia Lai Tây đạt 45 - 55% trong giai đoạn cao điểm, cho thấy xu hướng du lịch sinh thái, cộng đồng ngày càng tăng.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, quảng trường trung tâm và điểm văn hóa - lịch sử như Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ… ước đạt 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, Gia Lai ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9%; khách quốc tế đạt hơn 42.000 lượt, tăng 78% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút du khách trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026./.