Du lịch Hà Nội đạt doanh thu 2.231 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

(TBTCO) - Tối 19/2, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 14-18/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 02 Tháng Giêng năm Bính Ngọ), ngành du lịch Hà Nội đã đón khoảng 593,7 nghìn lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.231 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Hà Nội đón 111,2 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2025; khoảng 482,5 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Các điểm đến di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn (từ ngày 14-17/2/2026) thu hút lượng lớn khách du lịch như: Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 34.712 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 7.034 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 3.845 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 7863 lượt khách…

Lượng khách du lịch tăng cao nên trong 5 ngày nghỉ Tết công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 65,3%, phân khúc khách sạn 4-5 sao công suất phòng bình quân ước đạt khoảng trên 70%.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết, tất cả các điểm di tích trên địa bàn thành phố được mở cửa, trang hoàng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng đón khách tham quan, du lịch và nhân dân Thủ đô.

Điểm nhấn của du lịch Hà Nội năm nay là sự gia tăng hàm lượng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa, thông qua việc giới thiệu sản phẩm làng nghề, di sản phi vật thể, kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ được mở rộng rõ rệt cả về phạm vi không gian và mức độ đầu tư. Với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm không khí Tết cổ truyền được tổ chức tại các không gian di sản, không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, như: Ngôi nhà Di sản - số 87 phố Mã Mây với hoạt động trưng bày, sắp đặt không gian sinh hoạt Tết của gia đình Hà Nội xưa; Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám với hoạt động Hội chữ Xuân Bính Ngọ và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, viết Thư pháp; Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long tổ chức tái hiện nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”; Tour Đoàn tàu di sản Hà Nội 5 cửa ô;…

Khách du lịch trẩy hội chùa Hương chùa Hương dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Hà Nội hiện đang tổ chức các chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật ở khắp nơi và liên tục để phục vụ nhân dân và du khách, như không gian hoa xuân bên hồ Hoàn Kiếm, triển lãm, chuỗi hoạt động Tết Việt tại Trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Phố Sách Xuân, Hội chữ Xuân…

Du khách có thể đến Hoàng thành Thăng Long để thưởng thức miễn phí chương trình rối nước từ ngày mùng 2 - mùng 6 Tết (Tức ngày 18 - 22/2/2026) trong các khung giờ, sáng: 9h30, 10h30, 11h30; chiều: 15h, 16h.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tục xin - cho chữ đầu năm vẫn bền bỉ hiện diện như một nét đẹp giàu ý nghĩa. Hội chữ Xuân tại Hồ Văn (trong không gian quần thể di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám) tiếp tục là không gian kết nối truyền thống hiếu học với đời sống hôm nay, nơi thư pháp Hán - Nôm và Quốc ngữ cùng song hành, lan tỏa tinh thần tôn sư trọng đạo, trọng chữ nghĩa và học vấn. Diễn ra từ 11/2 - 1.3.2026 (24 tháng Chạp - 13 tháng Giêng), 35 gian thư pháp quy tụ các ông đồ, mang đến không gian xin chữ đầu Xuân trang trọng và ý nghĩa.

Bên cạnh đó, là các hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa, làng nghề truyền thống và triển lãm tranh nghệ thuật đặc sắc; thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia trò chơi dân gian, hòa mình vào không khí Xuân rộn ràng.

Hồ Văn hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa Xuân hấp dẫn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra hằng ngày: Dân ca quan họ Bắc Ninh, Rối cạn Tế Tiêu, ca múa nhạc dân tộc, múa lân sư rồng sôi động…