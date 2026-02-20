(TBTCO) - Giữa mùa bão dữ và rủi ro dồn dập, chi trả bảo hiểm trở thành "điểm tựa" đầy nhân văn, thể hiện rõ qua con số gần 92.000 tỷ đồng được chi trả trong năm 2025. Sự phản ứng nhanh, đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp bảo hiểm chính là "thước đo" niềm tin thị trường.

"Chiếc neo" vững chãi giữa dòng nước xiết

Giữa những cơn bão lũ dồn dập và rủi ro ập đến không báo trước trong năm qua, bảo hiểm được ví như "chiếc neo" an toàn trong dòng nước xiết, lặng lẽ nhưng vững vàng, giúp các gia đình có điểm tựa tài chính và niềm tin vượt qua những thời khắc mong manh nhất của cuộc sống.

Năm 2025, Bảo hiểm nhân thọ MB Life giải quyết nhiều hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm có giá trị lớn liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong và rủi ro do thiên tai. Khi những cơn bão đổ dồn vào dải đất miền Trung - Tây Nguyên, gây ra sức tàn phá khốc liệt, MB Life luôn có mặt, sẵn sàng đồng hành và thực hiện sứ mệnh bảo vệ qua những hồ sơ chi trả quyền lợi lớn cho khách hàng.

Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khách hàng phải chịu cú sốc lớn khi mất người thân vì lũ dữ tại thôn Phú Sen Tây, xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), đại diện MB Life kịp thời trực tiếp thăm hỏi, động viên và nhanh chóng hoàn tất thủ tục chi trả quyền lợi, hỗ trợ gia đình giảm áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn.

"Việc chi trả bồi thường không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn trong giai đoạn trước mắt, mà còn là lời động viên tinh thần, thể hiện sự thấu cảm và trách nhiệm xã hội của MB Life trước những mất mát của khách hàng, cộng đồng" - đại diện MB Life chia sẻ.

Câu chuyện về những trường hợp chi trả bồi thường tại các tỉnh miền Trung của Prudential cũng là minh chứng rõ nét vai trò của bảo hiểm nhân thọ, giúp khách hàng không phải đơn độc đối mặt với những rủi ro. Đại diện Prudential cho biết, các ca bồi thường đều hoàn tất trong vòng 4 - 8 giờ. Việc chi trả kịp thời giúp nhiều gia đình bù đắp mất mát thu nhập, ổn định đời sống và sớm quay lại nhịp sinh hoạt, sản xuất bình thường.

"Trong những tình huống như bão lũ, chi trả nhanh không chỉ là nghiệp vụ, mà là cam kết đồng hành cùng khách hàng. Đó không phải cam kết trên giấy, mà là cách doanh nghiệp phản ứng khi rủi ro xảy ra" - đại diện Prudential nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng khách hàng, bà Elena Butarova - Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife nhấn mạnh vai trò của bảo hiểm nhân thọ giúp khách hàng vượt qua những thời điểm khó khăn của cuộc sống, qua đó, từng bước "chữa lành" và củng cố niềm tin.

"Mỗi khoản chi trả không chỉ là thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, mà là sự hiện diện đúng lúc của doanh nghiệp bảo hiểm khi khách hàng cần nhất" - bà Elena Butarova bày tỏ.

Nếu như với bảo hiểm nhân thọ, niềm tin được vun đắp qua khả năng bảo vệ dài hạn và sự hiện diện kịp thời trước những biến cố lớn của đời người, thì với bảo hiểm phi nhân thọ, niềm tin đó được kiểm chứng rõ ràng nhất qua tốc độ bồi thường và cách doanh nghiệp phản ứng trước thiên tai, tổn thất tài sản.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Bảo hiểm DBV, bồi thường là điểm chạm quan trọng nhất của bảo hiểm. Đây không chỉ là quy trình nghiệp vụ, mà là lúc khách hàng đánh giá doanh nghiệp bảo hiểm có thực sự đứng về phía họ hay không. "Tôi tin rằng, bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ là lá chắn rủi ro, mà còn là người đồng hành khi những điều không mong muốn xảy ra. Chi trả kịp thời, minh bạch chính là cách DBV khẳng định giá trị nhân văn của bảo hiểm” - lãnh đạo Bảo hiểm DBV khẳng định.

Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có DBV, đã chủ động giám định, tạm ứng và chi trả bồi thường, với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt ngập lụt năm 2025.

"Thước đo" niềm tin

Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chi trả và bảo vệ quyền lợi khách hàng, thị trường cũng xuất hiện các tổ chức hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm, như "cầu nối" giữa khách hàng và doanh nghiệp, qua đó, giảm thiểu nguy cơ tranh chấp và hạn chế kéo dài thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Chia sẻ từ thực tiễn xử lý bồi thường và hỗ trợ khách hàng, ông Nguyễn Xuân Tiệp - Nhà sáng lập Sự kiện Bảo hiểm (Claims Central) cho biết, bảo hiểm nhân thọ có nguyên tắc cốt lõi là "hợp lệ" và "hợp lý". Trước đây, khi hồ sơ hợp lệ, chỉ cần chứng từ y tế phù hợp với điều khoản là doanh nghiệp bảo hiểm chi trả, thậm chí chỉ cần giấy ra viện là được thanh toán, song điều này cũng tạo ra "kẽ hở", dẫn tới trục lợi. Sau giai đoạn Covid-19, tỷ lệ chi trả bồi thường tăng vọt.

Từ thực tế này, yếu tố "hợp lý" được xem xét nghiêm túc hơn. Theo đó, hồ sơ bồi thường không chỉ cần giấy ra viện, mà phải bổ sung các tài liệu như: tóm lược bệnh án, kết quả xét nghiệm, các chỉ số cận lâm sàng.

Bên cạnh các con số tăng trưởng phản ánh sự trở lại quỹ đạo của thị trường bảo hiểm, thước đo quan trọng nhất trong năm 2025 chính là khả năng chi trả quyền lợi kịp thời khi rủi ro xảy ra.

Tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 91.845 tỷ đồng, tăng 13,52% so với năm 2024; trong đó bảo hiểm phi nhân thọ chi trả khoảng 26.453 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ chi trả khoảng 65.392 tỷ đồng.

Nhằm đẩy nhanh việc chi trả bảo hiểm cho khách hàng chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương nắm bắt tình hình tổn thất, tổ chức giám định, tạm ứng và chi trả bồi thường kịp thời, giúp người dân và doanh nghiệp sớm ổn định đời sống và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính trong vòng một thập kỷ, quy mô chi trả bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng đều qua các năm, gấp khoảng 4 lần trong giai đoạn 2016 - 2025. Con số này minh chứng rõ nét cho vai trò “điểm tựa” của bảo hiểm, đồng hành cùng người dân và nền kinh tế trong những thời điểm khó khăn.

Bà Elena Butarova - Tổng Giám đốc BIDV MetLife: Khách hàng cần đồng hành trong suốt vòng đời hợp đồng Nếu trước đây, nhiều khách hàng tham gia bảo hiểm với kỳ vọng tích lũy hoặc theo lời giới thiệu, thì hiện nay, họ tiếp cận bảo hiểm với tâm thế thận trọng hơn và thực tế hơn. Khách hàng quan tâm nhiều hơn đến khả năng chi trả thực tế khi rủi ro xảy ra, quy trình giải quyết quyền lợi có minh bạch, nhanh chóng hay không và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đồng hành với họ như thế nào trong suốt vòng đời hợp đồng.