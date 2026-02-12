Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin về một số trường hợp thu hồi lương hưu và trợ cấp

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện thu hồi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đã chi đối với các trường hợp người hưởng qua đời trước hoặc trong kỳ chi trả gộp tháng 2 và 3/2026.

Theo quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả hằng tháng các chế độ, gồm: lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Đồng thời thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả đối với một số trường hợp nhằm đảm bảo chi đúng người, đúng chế độ và đúng quy định pháp luật.

Hơn 3,5 triệu người nhận chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thông qua 3 hình thức chi trả linh hoạt. Ảnh minh họa

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng nhận chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thông qua 3 hình thức chi trả linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng người hưởng. Cụ thể gồm:

Chi trả qua tài khoản cá nhân: Hoàn thành chậm nhất đến hết ngày mùng 5 hằng tháng.

Chi trả tiền mặt: từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng tại các điểm chi trả; từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng tại điểm giao dịch của Bưu điện.

Chi trả tại nơi cư trú: Áp dụng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên hoặc người ốm đau, bệnh tật không có khả năng trực tiếp đến nhận tiền.

Việc tổ chức chi trả được thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người hưởng.

Về quyền lợi của thân nhân khi người đang hưởng chế độ qua đời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng qua đời (không bao gồm người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng), thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định, gồm: trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân đủ điều kiện.

Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng.

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tổ chức chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người hưởng vui Xuân, đón Tết.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc chi trả gộp 2 tháng có thể phát sinh một số trường hợp sau:

Trường hợp người thụ hưởng qua đời trong tháng 2/2026: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thu hồi phần tiền đã chi trả kể từ tháng liền kề sau tháng người hưởng qua đời (thu hồi tiền hưởng của tháng 3/2026).

Trường hợp người hưởng đã qua đời trước tháng 2/2026 nhưng thân nhân chưa kịp báo giảm hoặc chưa hoàn tất thủ tục liên thông khai tử: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả kể từ tháng liền kề sau tháng người hưởng qua đời (bao gồm tháng 2 và tháng 3/2026 nếu đã nhận).

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, việc thu hồi trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian hưởng và bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương trong quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội; không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp của người hưởng và thân nhân theo quy định./.