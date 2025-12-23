Agribank tặng gần 8.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới

(TBTCO) - Thực hiện Chương trình “Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, trong tháng 12/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp cùng các địa phương và các nhà tài trợ, trong đó có Agribank, trao tặng hàng chục nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho bà con nhân dân trên cả nước.

Năm 2025, đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Agribank dành nguồn kinh phí 5 tỷ đồng, tặng gần 8.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân khó khăn trên cả nước. Những món quà nhỏ được BHXH và Agribank gửi trao trước thềm năm mới sẽ giúp bà con an tâm khám chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng chi phí y tế trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là với các địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Agribank đồng hành cùng BHXH Việt Nam tặng 1.600 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sơn La.

Sáng ngày 9/12/2025, đại diện Agribank, ông Võ Tiến Nam - Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk đã tham dự và trực tiếp trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đình Liệu - Phó Giám đốc BHXH Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Agribank trong các hoạt động an sinh xã hội những năm qua. Ông cho biết, những năm qua, Agribank đã góp phần mang lại hàng triệu thẻ BHYT và hàng trăm nghìn lượt thụ hưởng BHXH cho người dân trên cả nước.

Tiếp đó, ngày 11/12/2025, tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, ông Tạ Quang Khả - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Yên Bái đã tham dự chương trình và trực tiếp trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngoài hoạt động trao tặng thẻ BHYT, Agribank Chi nhánh Yên Bái luôn tích cực phối hợp cùng BHXH tỉnh triển khai các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng tại địa phương, chăm lo đời sống nhân dân, đóng góp vào nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Võ Tiến Nam - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Đắk Lắk trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Hòa 2.

Cùng ngày 11/12/2025, tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Agribank, ông Nguyễn Đắc Dũng - Phó Giám đốc Agribank Bình Định tham dự chương trình và trực tiếp trao tặng 110 thẻ BHYT cho bà con. Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Đắc Dũng nhấn mạnh: Hỗ trợ thẻ BHYT là một trong những hành động thiết thực để đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho người dân, góp phần củng cố “tấm lưới an sinh” tại địa phương và giúp bà con vững tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Tạ Quang Khả - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Yên Bái đã tham dự Chương trình và trực tiếp trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế tới những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 15/12/2025, tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, Agribank tiếp tục đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội trao tặng 1.600 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Sơn La tham dự và trực tiếp trao tặng 200 thẻ BHYT tới tận tay bà con nhân dân.

Ông Nguyễn Đắc Dũng - Phó Giám đốc Agribank Bình Định (ngoài cùng bên trái) trao tặng 110 thẻ BHYT cho bà con nhân dân xã Phù Mỹ Bắc

Chương trình là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa lớn, gắn với mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 và Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 03/10/2025 nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng và các nhà hảo tâm đối với những người yếu thế, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT trong năm 2025 và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần khơi dậy sự đồng thuận, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT hoặc không may bị ốm, bệnh tật.

Năm 2025, Agribank dành kinh phí 5 tỷ đồng, tặng gần 8.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Đồng hành cùng BHXH từ năm 2022, đến nay, Agribank đã dành tổng kinh phí 17 tỷ đồng, trao tặng 23.640 thẻ BHYT và 2.432 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Đây chính là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiết thực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bà con, chương trình còn thể hiện cam kết của Agribank trong việc chung tay cùng chính quyền địa phương và ngành BHXH chăm lo an sinh xã hội, nhất là với những đối tượng dễ bị tổn thương trước rủi ro bệnh tật, tai nạn và ảnh hưởng thiên tai, vì một xã hội phát triển bền vững./.