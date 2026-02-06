Giá vàng hôm nay ngày 6/2: Giá vàng trong nước quay đầu giảm

(TBTCO) - Sau khi tăng lên vùng 180 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước rạng sáng 6/2 đồng loạt giảm trở lại, trong đó vàng nhẫn có nơi hạ tới 5,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 6/2, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó, khi giá vàng vươn lên vùng 180 triệu đồng/lượng. Tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm đồng loạt 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện vàng miếng tại các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đang được niêm yết phổ biến quanh ngưỡng 174,2 – 177,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cập nhật đến sáng ngày 6/2: Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ vàng miếng, xu hướng giảm giá cũng lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn rạng sáng nay được điều chỉnh xuống mức 171,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm mạnh 5,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Cùng chiều giảm, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 176 triệu đồng/lượng chiều bán ra, thấp hơn 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua. Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh về vùng 173 – 176 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tương đương.

Ở các doanh nghiệp khác, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hạ giá vàng nhẫn khi giá mua vào lùi về 174,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 177,2 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn theo xu hướng chung, hiện giao dịch quanh vùng 173,7 – 176,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.778,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 151,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 26,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trên thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau nhịp phục hồi đầu tuần, chịu tác động từ dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém tích cực khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 31/1 đạt 231.000 đơn, cao hơn dự báo. Diễn biến này khiến giá vàng giao dịch gần mức thấp nhất trong phiên và tạo áp lực lên tâm lý thị trường kim loại.

Thị trường vàng cũng gặp khó trong việc tìm điểm tựa khi các ngân hàng trung ương lớn duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt và cho rằng lạm phát sẽ dần quay về mục tiêu 2%, đồng thời cảnh báo triển vọng vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn từ chính sách thương mại và căng thẳng địa chính trị. Quyết định này không tạo nhiều phản ứng tích cực, khi vàng tiếp tục chịu áp lực bán.

Dù vậy, một số tổ chức vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. CIBC dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay và hướng tới 6.500 USD/ounce vào năm 2027, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và xu hướng suy yếu của đồng USD.