BoE và ECB giữ nguyên lãi suất, để ngỏ chính sách trong tương lai

(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất vào ngày 5/2, nhưng những dự báo khác nhau về lạm phát có thể khiến các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định khác nhau trong năm 2026.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức.

Điểm mấu chốt

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,75% và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất tiền gửi chính ở mức 2%. Cả hai động thái này đều được các nhà đầu tư dự đoán rộng rãi.

Các ngân hàng trung ương ở các nước phát triển phần lớn đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát hậu đại dịch giảm dần và tăng trưởng toàn cầu được cải thiện. Tuy nhiên, một số bất ổn đang khiến các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới có những quan điểm khác nhau.

Ngày 5/2, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết, lãi suất chủ chốt có thể giảm thêm trong năm nay, đồng thời hạ dự báo về tăng trưởng và lạm phát. Thống đốc BoE, Andrew Bailey, cho biết: “Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, sẽ có khả năng giảm lãi suất thêm nữa trong năm nay”.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giữ nguyên lãi suất, lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025, nhưng các nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến ​​sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi tạm dừng chiến dịch cắt giảm lãi suất mạnh mẽ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào tháng 6/2025. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Úc hồi đầu tuần đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 và thừa nhận đã dự báo lạm phát sai nghiêm trọng.

Vì sao B0E có thể cắt giảm thêm nữa?

Lạm phát ở Anh hiện cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, nhưng dự kiến ​​sẽ giảm mạnh vào tháng Tư. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) hiện dự báo lạm phát sẽ ở mức mục tiêu từ tháng Tư đến hết quý đầu tiên năm 2029.

Ngân hàng trung ương cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm nay xuống còn 0,9% từ mức 1,2%, đánh dấu sự suy giảm mạnh so với mức tăng trưởng 1,4% dự kiến ​​vào năm 2025. Ngân hàng trung ương cho biết, năng lực sản xuất dư thừa dự kiến ​​sẽ tăng lên, với tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao 5,3% vào giữa năm.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách cho rằng, việc duy trì lãi suất chủ chốt ở mức đủ cao nhằm kiềm chế hoạt động kinh tế vẫn cần thiết để giảm kỳ vọng lạm phát và muốn chờ thêm dữ liệu về tiền lương trước khi ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất khác.

Tuy nhiên, một số quan chức lại nhìn thấy một mối đe dọa khác. Với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và nền kinh tế tăng trưởng chậm, họ lo ngại rằng lạm phát sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu của ngân hàng trung ương. Sự suy yếu trở lại của đồng đô la Mỹ và sự gia tăng nhập khẩu hàng giá rẻ từ Trung Quốc càng làm tăng thêm những lo ngại đó.

"Vị thế tốt" của ECB

Ngày 5/2, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhắc lại cụm từ bà thường dùng rằng ECB đang ở trong "tình trạng tốt", ngụ ý ngân hàng trung ương không thấy cần thiết phải cắt giảm lãi suất thêm nữa bất chấp lạm phát thấp.

Bà Lagarde nhấn mạnh các yếu tố nhất thời như sự giảm giá năng lượng đang kéo giảm tốc độ tăng giá. Lạm phát trong khối tiền tệ chung châu Âu đã giảm xuống 1,7% trong tháng 1, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn kỳ vọng tốc độ tăng giá sẽ ổn định quanh mức mục tiêu 2% vào năm 2028.

“Chúng ta không thể phụ thuộc vào một dữ liệu duy nhất”, bà Lagarde nói. “Chúng ta không thể phụ thuộc vào một chỉ số lạm phát duy nhất, vốn sẽ biến động trong những tháng tới”.

Đồng Euro đã tăng hơn 13% so với đô la trong 12 tháng qua và 7% so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại thuộc khu vực đồng Euro. Bà Lagarde đã xoa dịu những lo ngại về tiền tệ, nói rằng sự tăng giá của đồng tiền này đã được phản ánh vào dự báo lạm phát của bà.

Sau cuộc họp, các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc ECB có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay, hiện chỉ dự báo 20% khả năng giảm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm, giảm từ mức 25% trước đó.