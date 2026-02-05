Dự báo NIM ngành ngân hàng tăng tới 50 điểm cơ bản, vẫn cần thận trọng nhiều rủi ro

Năm 2026, Chứng khoán KAFI dự báo NIM toàn ngành ngân hàng tăng 5 - 50 điểm cơ bản, khi lãi suất cho vay nhích lên, qua đó, thúc đẩy thu nhập lãi thuần tăng 21,5%. Cùng với điều hành tín dụng hiệu quả, chọn lọc hơn từ cơ quan quản lý, dòng vốn được kỳ vọng bám sát nhu cầu thực và hạn chế rủi ro. Nợ xấu, rủi ro chu kỳ bất động sản... vẫn là những rủi ro cần theo dõi.

Lãi suất cho vay tăng, NIM kỳ vọng tăng nhẹ

Trong báo cáo về ngành ngân hàng với tựa đề "Vững đà tăng trưởng", Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI cho rằng, ngành ngân hàng được đánh giá tích cực, nhờ bối cảnh kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng; đồng thời, khung pháp lý của ngành tiếp tục được nâng cấp, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Theo đó, tăng trưởng tín dụng được dự báo hạ nhiệt so với năm 2025 do trong năm 2026, các ngân hàng ưu tiên mục tiêu tăng trưởng bền vững hơn sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, tín dụng vẫn duy trì ở mức cao, nhờ các động lực tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, cùng với chính sách tài khóa mở rộng.

"Chúng tôi kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ điều hành tín dụng hiệu quả hơn, phân bổ vốn vào những lĩnh vực ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước và gắn với nhu cầu tín dụng thực, hạn chế những lĩnh vực rủi ro" - Chứng khoán Kafi nêu bật.

"NIM sẽ tăng nhẹ 5 - 50 điểm cơ bản, nhờ cho vay bán lẻ tiếp tục đà phục hồi, hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ dần đi vào ổn định, các ngân hàng mở rộng cho vay dài hạn và việc dần tháo gỡ room tín dụng giúp lãi suất cho vay được tái định giá" - Chứng khoán Kafi nhận định.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Kafi, ước tính biên lãi ròng (NIM) toàn ngành sẽ tăng nhẹ nhờ 4 yếu tố.

Thứ nhất, lãi suất cho vay tăng nhẹ, lợi suất tài sản được cải thiện khi các ngân hàng gia tăng cho vay trung và dài hạn.

Thứ hai, hoạt động xử lý nợ xấu diễn ra nhanh chóng hơn, góp phần định hướng dòng vốn vào các tài sản có hiệu suất tốt.

Chất lượng tài sản được cải thiện nhờ môi trường vĩ mô thuận lợi, các dự án bất động sản từng bước được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và thu nhập của người dân gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành được dự báo giảm xuống mức 1,57% trong năm 2026, so với 1,61% trong năm 2025. Chi phí tín dụng dự kiến đi ngang khi tỷ lệ hình thành nợ xấu mới của ngành ngân hàng giảm và nợ xấu được xử lý nhanh hơn nhờ Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã được luật hóa từ năm 2025.

Thứ ba, hoạt động cho vay bán lẻ cải thiện khi nhu cầu vay vốn phục hồi và chất lượng tín dụng được nâng cao.

Thứ tư, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) toàn ngành duy trì ổn định trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được thúc đẩy.

"Lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng khả quan hơn năm 2026 nhờ tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, NIM cải thiện nhẹ, thu nhập ngoài lãi mở rộng và chất lượng tài sản được kiện toàn" - Chứng khoán Kafi đánh giá. Theo đó, lợi nhuận toàn ngành được dự báo tăng 18,6%, cao hơn mức tăng năm 2025.

Tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, NIM cải thiện nhẹ, qua đó, thúc đẩy thu nhập lãi thuần tăng trưởng 21,5% cùng kỳ.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng trưởng khoảng 9%, nhờ hoạt động xử lý nợ xấu được đẩy nhanh, mảng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng bước vào chu kỳ phục hồi, hoạt động kinh doanh ngoại hối hưởng lợi từ biến động tỷ giá, cùng với sự tăng trưởng mạnh của thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, đà tăng chậm lại từ nền cao năm 2025.

Nhiều rủi ro cần dè chừng

Tuy nhiên, ngành ngân hàng cũng đối mặt nhiều rủi ro năm 2026. Chứng khoán Kafi cho rằng, thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo suy giảm khi xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, kìm hãm thương mại quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao.

Thứ hai, nợ xấu tăng cao hơn kỳ vọng. Giai đoạn tăng trưởng tín dụng nhanh trong năm 2025 có thể làm gia tăng rủi ro tín dụng, trong trường hợp các ngân hàng chưa đáp ứng đầy đủ năng lực quản trị rủi ro và khả năng xử lý tài sản bảo đảm còn hạn chế.

Theo Bộ Xây dựng, dư nợ tín dụng bất động sản đạt trên 4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm, gấp đôi tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống trước nguy cơ hình thành "bong bóng" giá, nhiều ngân hàng chủ động giảm tốc độ giải ngân cho vay bất động sản; đồng thời, định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực phục vụ cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Thứ ba, rủi ro chu kỳ bất động sản. "Giá bất động sản đang ở mức cao so với thu nhập của người dân, trong khi nguồn cung nhà ở tầm trung hạn chế làm giảm thanh khoản thị trưởng, ảnh hưởng đến dòng tiền của chủ đầu tư và nhà đầu tư" - nhóm phân tích nhấn mạnh.

Thứ tư, NIM chưa phục hồi như kỳ vọng. Nhu cầu huy động tiền gửi nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2026 có thể làm gia tăng chi phí vốn của các ngân hàng, từ đó tạo áp lực lên NIM.

Thứ năm, chi phí hoạt động và chi phí tín dụng gia tăng tại một số ngân hàng quy mô nhỏ dưới tác động của các chính sách mới.

Trong đó, Nghị định số 86/2024/NĐ-CP quy định chặt chẽ hơn trong việc xác định giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm khi trích lập dự phòng. Do đó, các ngân hàng có dư nợ nhóm 5 tồn đọng trong thời gian dài có thể đối mặt với nguy cơ chi phí tín dụng tăng lên./.