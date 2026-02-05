(TBTCO) - Sau đường dây nóng chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai chuẩn bị đưa vào vận hành Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp tại địa chỉ https://hotrodautu.gialai.gov.vn.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, đơn vị đã hoàn thành xây dựng Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp (Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai) tại địa chỉ https://hotrodautu.gialai.gov.vn.

Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai sẽ được vận hành hiệu quả kể từ ngày 10/2/2026. Đây sẽ là kênh tương tác chính thức, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cổng giao tiếp đầu tư tỉnh Gia Lai là kênh tiếp nhận chính thức để nhà đầu tư, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị (PAKN) về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hướng dẫn sử dụng Cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai. Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

Thông qua đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp đồng thời được cung cấp thông tin hướng dẫn, tra cứu quy trình, thủ tục đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện và dễ tiếp cận.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, để bảo đảm hiệu quả xử lý, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm phải đăng nhập tài khoản quản trị hằng ngày để kiểm tra, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; xem xét và trả lời trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc.

Nội dung phản hồi phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với các nội dung phức tạp cần phối hợp lấy ý kiến, cơ quan chủ trì có trách nhiệm cập nhật thời hạn xử lý mới trên hệ thống trong vòng 0,5 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận; đồng thời nêu rõ lý do, nội dung cần xin ý kiến và các cơ quan phối hợp liên quan.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, đây là kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp theo của UBND tỉnh Gia Lai sau đường dây nóng đã đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng ý, thống nhất triển khai quy trình hoạt động đường dây nóng nhằm kịp thời tư vấn, giải đáp những vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tiếp nhận trong giờ hành chính) là 0913 475 933, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai hoặc 0906 531 404, ông Nguyễn Trần Thi, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai).

Email đường dây nóng tại địa chỉ [email protected]. Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua hộp thư điện tử đường dây nóng là 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần.

Trong năm qua, tỉnh Gia Lai nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính. Toàn tỉnh đã rà soát 100% thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết; thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Cùng với đó, Gia Lai triển khai danh mục thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, giảm tối đa chi phí và thời gian đi lại.

Cùng với việc cắt giảm thời gian, Gia Lai chú trọng chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thống nhất giữa các cơ quan, địa phương.

Trách nhiệm của từng khâu, từng đơn vị được xác định rõ ràng; tiến độ xử lý hồ sơ được theo dõi, giám sát chặt chẽ, góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ và quyết liệt này, trong năm 2025, Gia Lai nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, với điểm số cao (đạt 96,63 điểm), xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.