(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Trong đó, nhiều khâu xử lý, báo cáo được tính bằng phút.

Quy trình tính bằng phút

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến thống nhất quy trình hoạt động đường dây nóng để tư vấn, giải đáp những vướng mắc cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đề xuất Sở Tài chính vào ngày 22/12/2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đối thoại với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hoàng Thảo.

Đồng thời, ông Tuấn cũng yêu cầu các website sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đồng loạt công bố, thông báo thông tin này để đông đảo doanh nghiệp, người dân biết, phản ánh và theo dõi.

Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tiếp nhận trong giờ hành chính) là 0913 475 933, ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai hoặc 0906 531 404, ông Nguyễn Trần Thi, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai). Email đường dây nóng tại địa chỉ [email protected]. Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua hộp thư điện tử đường dây nóng là 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho hay, việc thiết lập và công bố đường dây nóng nhằm kịp thời nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng và xử lý nhanh được những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về quy trình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư cử cán bộ phân công thường trực, tiếp nhận thư điện tử các thông tin phản ánh, kiến nghị.

Cán bộ được phân công khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng có trách nhiệm phản hồi đối với người cung cấp thông tin về việc đã tiếp nhận thông tin và cập nhật thông tin vào sổ theo dõi; đồng thời báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút.

Sau khi tiếp nhận báo cáo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tham mưu trực tiếp cho Giám đốc Sở Tài chính hoặc lãnh đạo Sở Tài chính phụ trách trong vòng 5 phút.

Trường hợp, thông tin được nhà đầu tư phản ánh, kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai tham mưu lãnh đạo Sở Tài chính giải quyết và trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nếu phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị khác, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai qua điện thoại, tin nhắc hoặc email của Chủ tịch tỉnh. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính xử lý chuyển nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị đến cơ quan, địa phương liên quan.

Thời gian để Giám đốc Sở Tài chính chuyển thông tin đến các cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là trong 10 phút.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương nhận thông tin phản ánh, kiến nghị phải xem xét, giải quyết và trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến phản ánh, kiến nghị, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian thực hiện yêu cầu là trong 1 ngày.

Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, định kỳ hàng tuần, tháng, 6 tháng, năm và khi có yêu cầu, Sở Tài chính sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp tình hình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiếp nhận, xử lý các thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng.

Nội dung báo cáo sẽ nêu rõ số lượng thông tin đã tiếp nhận qua số điện thoại, qua hộp thư điện tử gồm số lượng thông tin tiếp nhận, kết quả phân loại, số lượng được giải quyết, kết quả xử lý; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Tuy nhiên, theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, đường dây nóng của tỉnh từ chối tiếp nhận, xử lý thông tin trong trường hợp người cung cấp thông tin không thông báo họ tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp chung chung, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, xảy ra ở đâu, có liên quan đến ai; các thông tin không liên quan đến các hoạt động đầu tư dự án.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong năm qua, tỉnh Gia Lai nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, tỉnh Gia Lai đã rà soát 100% thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 55% thời gian giải quyết; thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ.

Từ ngày 1/1/2026, thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai chỉ mất 3 giờ làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 là tiếp tục đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, điều hành sang nền hành chính “phục vụ, kiến tạo”; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là khách hàng của cơ quan hành chính nhà nước.

Thời gian giải quyết toàn bộ thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai triển khai danh mục thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, giảm tối đa chi phí và thời gian đi lại.

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho hay, hiện nay tỉnh Gia Lai phân chia chỉ tiêu thu hút đầu tư đến từng xã, phường, gắn với 1 đến dự án cụ thể/địa bàn phù hợp quy hoạch và lợi thế phát triển.

Do đó, UBND xã, phường chịu trách nhiệm rà soát quy hoạch, đất đai, chuẩn bị quỹ đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin hiện trạng dự án.

Quy trình thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Gia Lai được rút gọn còn 38 ngày. Nguồn: UBND tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó, các sở, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, tháo gỡ vướng mắc pháp lý; Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai làm đầu mối kết nối nhà đầu tư và theo dõi tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026, tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế so sánh, đồng thời huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy đầu tư phát triển. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2026 được đặt ra từ 8,8% đến 9,4%.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó theo tỉnh thần “5 cùng” (là cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn), tái cơ cấu sản xuất kinh doanh; rà soát hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế chính sách, giảm thủ tục, tăng tính minh bạch…/.