Gia Lai thu hút hơn 113 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong 10 tháng năm 2025

(TBTCO) - Trong 10 tháng năm 2025, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai ghi nhận kết quả tích cực với 161 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 113 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 1,4 tỷ USD vốn FDI. Riêng tháng 10, địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với 17 dự án mới và nhiều dự án điều chỉnh tăng vốn.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong tháng 10/2025, toàn tỉnh đã thu hút mới 17 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 35.258,61 tỷ đồng. Trong đó, có 5 dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp và 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cùng thời gian này, tỉnh thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng thêm 265,9 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã thu hút được 161 dự án đầu tư (đạt 98% chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 165 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 113.261,7 tỷ đồng. Trong đó, có 147 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 77.774 tỷ đồng và 14 dự án FDI với tổng vốn 35.487,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 1.410,8 triệu USD.

Phân theo lĩnh vực, các dự án đầu tư tập trung nhiều nhất vào công nghiệp với 74 dự án, tiếp đến là lĩnh vực xây dựng - hạ tầng (23 dự án), thương mại dịch vụ - du lịch (18 dự án), nông, lâm nghiệp và thủy sản (41 dự án), cùng 5 dự án trong lĩnh vực bất động sản và kinh tế đô thị. Về phân bố địa bàn, có 35 dự án trong khu kinh tế - khu công nghiệp, 38 dự án trong cụm công nghiệp và 88 dự án ngoài các khu, cụm. Trong 10 tháng, tỉnh cũng điều chỉnh 152 dự án với vốn tăng thêm 6.818,7 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động 5 dự án không hiệu quả.

Đáng chú ý, kể từ sau khi sáp nhập (từ ngày 1/7/2025), toàn tỉnh đã thu hút 43 dự án với tổng vốn 57.407,87 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn Gia Lai Đông dẫn đầu với 31 dự án, tổng vốn 53.574,91 tỷ đồng; Gia Lai Tây thu hút 12 dự án, vốn 3.832,96 tỷ đồng. Cùng thời gian, 67 dự án khác được điều chỉnh với tổng vốn 4.614,71 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 10/2025, có 14 dự án mới với tổng vốn 2.162,6 tỷ đồng đang chờ UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo chỉ tiêu giao, đã có 96 xã, phường hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư; riêng khu công nghiệp – khu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu với 35 dự án so với kế hoạch 30 dự án.

Toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút mới 17 dự án đầu tư trong tháng 10/2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh thu hút đầu tư, hoạt động đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn cũng sôi động. Trong tháng 10, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 274 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn 2.535 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, có 2.671 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn 20.774 tỷ đồng.

Hiện Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 14 báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, 7 báo cáo điều chỉnh và cập nhật tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cũng như việc thực hiện các biên bản ghi nhớ (MOU) ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025.

Với kết quả này, Gia Lai tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn ở khu vực Tây Nguyên, nhờ môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và định hướng phát triển kinh tế gắn với công nghiệp – dịch vụ bền vững./.