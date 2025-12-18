Ngày 18/12: Giá cà phê thế giới “rực đỏ”, hồ tiêu ổn định

Sáng nay, giá cà phê trên thị trường thế giới “rực đỏ” trên cả 2 sàn giao dịch. Trong nước, giá cũng giảm mạnh, hiện thu mua mức giá cao nhất chỉ còn 93.300 đồng/kg. Giá tiêu thế giới ổn định, trong nước dao động từ 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước sáng 18/12 đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật sáng 18/12, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giảm mạnh đồng loạt qua các kỳ giao hàng.

Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 139 USD/tấn, xuống mức 3796 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 103 USD/tấn, xuống mức 3585 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm mạnh 22,15 cent/lb, đạt mức 357,15 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,3 cent/lb, đạt mức 314,05 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 432,5 cent/lb, bật tăng 7,3 cent/lb so với hôm qua. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại giảm nhẹ 1,65 cent/lb, đạt mức 388,6 cent/lb.

Thị trường trong nước. Hiện cà phê trong nước dao động từ 92.500 - 93.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên, giảm 2.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu tháng đến nay.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 93.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 93.200 đồng/kg, cũng giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu

Thị trường thế giới tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 6.977 USD/tấn, giảm nhẹ 0,33% so với phiên trước.

Tương tự, giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng giảm nhẹ 0,33% so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.618 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đi ngang so với hôm qua, đạt mức 6.500 USD/tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.

Thị trường trong nước, không ghi nhận biến động. Hiện dao động từ 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai giao dịch hạt tiêu với giá 148.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

TP. Hồ Chí Minh ở mức 148.500 đồng/kg. Còn thương lái Đắk Lắk giao dịch giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Tại Lâm Đồng, thương lái cũng thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 150.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua./.