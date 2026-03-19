Điểm danh một số dự án trên địa bàn Bình Dương (cũ) vẫn chưa đủ điều kiện bán nhà

(TBTCO) - Trước đó thông tin đến báo chí, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, các dự án gồm: A&T Saigon Riverside (phường Bình Hòa), Setia Edenia (phường Lái Thiêu), The One World (phường Thuận Giao)... vẫn chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo ghi nhận của PV Báo Tài chính - Đầu tư, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) vẫn đang trong quá trình xây dựng phần hầm móng hoặc san lấp mặt bằng.

Đối chiếu trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, thông tin cập nhật gần nhất vào ngày 11/3/2026, các dự án trên vẫn chưa có tên trong danh sách thông báo về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê. 1. Dự án A&T Saigon Riverside Dự án A&T Saigon Riverside do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Bình Hòa, khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Kỳ Phương A&T Saigon Riverside có diện tích khoảng 7.393 m2, gồm 2 block cao 40 tầng, quy mô gần 1.000 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse. Trên thị trường bất động sản, hiện giá đang được các đơn vị rao bán 52 triệu đồng/m2. Ảnh: Kỳ Phương Dự án A&T Saigon Riverside được khởi công cuối tháng 7/2025, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 hoặc quý I/2029. A&T Saigon Riverside đang trong giai đoạn xây dựng hầm; bên trong dự án, máy móc và thiết bị thi công đang hoạt động. Công trình dự án nhìn từ trên cao được ghi nhận vào ngày 21/1/2026. Ảnh: Kỳ Phương 2. Dự án Setia Edenia Dự án Setia Edenia do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu (thuộc Tập đoàn SP Setia Berhad) làm chủ đầu tư, nằm trong khu đô thị EcoXuân, phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có diện tích hơn 8.600 m2, gồm 3 toà tháp cao 27 - 28 tầng với khoảng 865 sản phẩm. Hiện trên một số trang mạng điện tử giới thiệu giá rumor chỉ từ 48 triệu đồng/m2. Ảnh: Kỳ Phương UBND phường Lái Thiêu cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ảnh: Kỳ Phương Theo phản ánh từ người dân, Setia Edenia trong khi triển khai đã làm hư hại một phần đường lối đi chung, phản hồi đến Báo Tài chính - Đầu tư, UBND phường Lái Thiêu thông tin, chủ đầu tư đã có đơn xin khắc phục. Hình ảnh Dự án được ghi nhận vào ngày 21/1/2026.

Ảnh: Kỳ Phương 3. Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Một thế giới (The One World) Dự án The One World do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh (thuộc Kim Oanh Group) cùng các đối tác Nhật Bản hợp tác phát triển, tọa lạc trên Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh. Theo giới thiệu, dự án có quy mô khoảng 50 ha, được chia thành 6 phân khu với tổng số lượng khoảng 10.000 sản phẩm thuộc loại hình shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự và căn hộ. Ảnh: Kỳ Phương Nhìn từ trên cao, The One World đã được san lấp mặt bằng và một số hạng mục trong giai đoạn thi công ban đầu. Chủ đầu tư đang thi công cống rảnh và hạ tầng kỹ thuật. Bên trong, các hạng mục nhà ở ban đầu được triển khai, máy móc và vật liệu tập kết trên diện rộng. Phía Kim Oanh khẳng định, hiện tại chưa thực hiện giao dịch ở dự án trên. Hình ảnh Dự án The One World được ghi nhận vào ngày 21/1/2026. Ảnh: Kỳ Phương 4. Dự án chung cư Trung tâm AVA (AVA Center) Dự án chung cư Trung tâm AVA (tên thương mại là AVA Center) do Công ty TNHH Tyson An Phú (Tập đoàn AVA) làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có diện tích khoảng 7.343 m2, gồm 2 block, quy mô hơn 800 căn hộ và officetel; giá giới thiệu trên thị trường khoảng 1,2 - 2,7 tỷ đồng/căn.

Ảnh: Kỳ Phương Dự án cách Quốc lộ 13 khoảng 200m. Bên trong dự án, máy móc hoạt động, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh. Ảnh: Kỳ Phương Bên trong dự án AVA Center, hình ảnh phóng viên ghi nhận vào ngày 20/1/2026, một trụ điện cao thế vẫn còn nằm trong khuôn viên công trường. Ảnh: Kỳ Phương Theo quy định của pháp luật, để được phép mở bán dự án bất động sản, chủ đầu tư phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý như quyết định chủ trương đầu tư, quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng (nếu cần), hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật cơ bản (với đất nền) hoặc nghiệm thu móng (với chung cư) và quan trọng nhất là phải được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, có thể kèm bảo lãnh ngân hàng cho nhà ở hình thành trong tương lai.

