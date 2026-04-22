Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm đạt hơn 775,7 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo. Đà tăng trưởng này giúp các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm 2024, đặc biệt ROE đạt 5,05%.

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm công bố tình hình tài chính 2025

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng về quy mô. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó. Song song với sự tăng trưởng về nguồn vốn, cấu trúc nợ của doanh nghiệp cũng chuyển biến theo hướng an toàn hơn khi hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần. Trong năm qua, CLC luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư.

Về khả năng thanh toán, CLC tiếp tục duy trì vị thế chủ động nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn với hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, cải thiện so với mức 1,09 lần của năm 2024. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1,21 lần lên 3,53 lần. Các chỉ số này phản ánh sức khỏe tài chính và năng lực đảm bảo nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc.

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản và du lịch quy mô lớn tại thành phố sông Hàn... Kết quả tài chính năm 2025 là nền tảng để Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh và những dự án đầu tư mới./.