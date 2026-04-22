Doanh nghiệp

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Mai Tấn

[email protected]
21:22 | 22/04/2026
(TBTCO) - Khép lại năm 2025, Công ty cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm (CLC) công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh khả quan. Doanh nghiệp ghi nhận sự gia tăng về lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu, đồng thời các chỉ số an toàn tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển tiếp theo.
Theo thông tin công bố định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm đạt hơn 775,7 tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, kết quả này có được nhờ các dự án bất động sản của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn bàn giao và ghi nhận lợi nhuận trong kỳ báo cáo. Đà tăng trưởng này giúp các chỉ số sinh lời như ROE và ROA ghi nhận cải thiện đáng kể so với năm 2024, đặc biệt ROE đạt 5,05%.

Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự gia tăng về quy mô. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của CLC đạt hơn 3.587 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với thời điểm cuối năm trước đó. Song song với sự tăng trưởng về nguồn vốn, cấu trúc nợ của doanh nghiệp cũng chuyển biến theo hướng an toàn hơn khi hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 0,33 lần xuống chỉ còn 0,16 lần. Trong năm qua, CLC luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư.

Về khả năng thanh toán, CLC tiếp tục duy trì vị thế chủ động nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn với hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,18 lần, cải thiện so với mức 1,09 lần của năm 2024. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 1,21 lần lên 3,53 lần. Các chỉ số này phản ánh sức khỏe tài chính và năng lực đảm bảo nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc.

Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2003, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai hàng loạt dự án bất động sản và du lịch quy mô lớn tại thành phố sông Hàn... Kết quả tài chính năm 2025 là nền tảng để Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh và những dự án đầu tư mới./.

Từ khóa:
lợi nhuận sau thuế Công ty Thương mại cù lao chàm Du lịch Đầu tư Tài chính an toàn dự án bất động sản

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vàng và trang sức đối mặt nhiều biến động, PNJ lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn thay vì phòng thủ. Doanh nghiệp đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu tăng 37% lên 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 3.409 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử gần bốn thập kỷ hoạt động.
(TBTCO) - Đa dạng thị trường xuất khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường là chiến lược giúp hàng Việt tăng cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro khi có biến động toàn cầu. Việc này càng cấp thiết hơn khi xuất khẩu giảm tốc.
(TBTCO) - Tại nhiều cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm nay, tái cấu trúc đang được nhắc đến như một định hướng chủ động nhằm nâng cao hiệu suất, với động lực đến từ sự thay đổi của công nghệ - đặc biệt là AI.
(TBTCO) - Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới. Thành tích này củng cố vị thế của Vietjet trong nhóm các hãng hàng không khai thác hiệu quả và bền vững hàng đầu khu vực.
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập thực nhận và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường lao động công nghệ. Với cơ chế ưu đãi thuế có thời hạn đối với một số đối tượng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, cùng các đề xuất cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn, chính sách được đánh giá là bước bổ sung quan trọng trong nỗ lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

