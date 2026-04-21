Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Song Linh

09:52 | 21/04/2026
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
aa
Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Hợp nhất quy định, xử lý bất cập kéo dài

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, đang khẩn trương lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTC và Thông tư số 17/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý trong bối cảnh nhiều luật, nghị định liên quan đã được sửa đổi, bổ sung thời gian qua.

Cán bộ hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVAH

Theo Bộ Tài chính, việc dự thảo hoàn thiện thông tư mới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, thay thế những quy định không còn phù hợp với thực tế.

Cụ thể, hệ thống quy định hiện hành đã bộc lộ những hạn chế đáng kể. Các nội dung liên quan đến phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại, kiểm tra chất lượng… đang phân tán ở nhiều văn bản khác nhau, gây khó khăn cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, áp dụng.

Bên cạnh đó, một số quy định chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi số và mô hình hải quan hiện đại. Thủ tục hành chính ở một số khâu còn phức tạp, thiếu đồng bộ, trong khi việc sử dụng hồ sơ giấy vẫn phổ biến, chưa đáp ứng yêu cầu số hóa.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một thông tư mới mang tính hợp nhất, đồng bộ là cần thiết, không chỉ để khắc phục các điểm nghẽn hiện hữu mà còn tạo nền tảng pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Dự thảo thông tư được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý về phân loại, phân tích hàng hóa; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, minh bạch, dễ thực hiện và không làm phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh số hóa, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo thông tư mới là định hướng đẩy mạnh số hóa và đơn giản hóa thủ tục. Theo đó, nhiều quy trình được chuẩn hóa theo hướng điện tử, giảm dần việc sử dụng hồ sơ giấy, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Quy trình phân tích, phân loại hàng hóa được quy định rõ ràng hơn, từ khâu lấy mẫu, giao nhận mẫu đến thời hạn xử lý và ban hành kết quả. Thời gian phân tích được rút ngắn và minh bạch, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, dự thảo cho phép người khai hải quan chủ động sử dụng kết quả giám định, thử nghiệm của các tổ chức hợp pháp hoặc dữ liệu sẵn có để phục vụ phân loại hàng hóa. Đây là điểm mới quan trọng, góp phần giảm phụ thuộc vào cơ quan hải quan, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Song song đó, việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm. Cơ sở dữ liệu này tích hợp nhiều nguồn thông tin như danh mục mã số hàng hoá (HS), kết quả phân tích, các quyết định phân loại… giúp hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất.

Thông tin phân loại, kết quả phân tích sẽ được cập nhật và công khai (trừ các nội dung nhạy cảm), qua đó tăng tính minh bạch, giảm tranh chấp và hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu, áp dụng thuận lợi hơn.

Ngoài ra, Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Người khai hải quan phải chủ động cung cấp thông tin, tài liệu kỹ thuật và chịu trách nhiệm về khai báo; trong khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, phân tích trong trường hợp cần thiết. Cơ chế xử lý khi có khác biệt trong phân loại, cũng như quy trình khiếu nại, giám định lại được quy định rõ ràng hơn.

Với những cải cách này, thông tư mới được kỳ vọng không chỉ tháo gỡ các “nút thắt” tồn tại nhiều năm mà còn góp phần giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định hơn cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và đại lý hải quan.

Dự kiến, thông tư sẽ được ban hành trong tháng 6/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hải quan, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Song Linh
Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, Cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ thí điểm Mô hình thông quan tập trung, nhằm tạo đột phá cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
Hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, ví điện tử

(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
Nhập khẩu tăng tốc, tạo lực đẩy cho xuất khẩu và nguồn thu ngân sách

(TBTCO) - Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 mở ra với những gam màu tích cực khi tổng kim ngạch đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, tương ứng tăng 26,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng cho xuất khẩu bứt phá và gia tăng nguồn thu trong các quý tiếp theo.
Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
Quảng Trị: Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước đạt 2.707,3 tỷ đồng

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 3 tháng đầu năm đạt 2,707,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 3 đạt 772,2 tỷ đồng.
Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong quý I/2026 tăng mạnh 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nổi bật là sự bứt phá của dòng xe tải, phản ánh nhu cầu vận tải, sản xuất đang phục hồi rõ nét.
Chi cục Hải quan khu vực VIII nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

(TBTCO) - Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang triển khai hàng loạt giải pháp cải cách mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ hiện đại và chủ động tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ giúp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan khi hệ thống thông quan tạm dừng để bảo trì

(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) tạm dừng. Doanh nghiệp được lựa chọn khai báo bằng hồ sơ giấy hoặc tờ khai chưa hoàn chỉnh để bảo đảm thông quan không gián đoạn.
