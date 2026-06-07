Xã hội

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Diệu Hoa

Diệu Hoa

06:28 | 07/06/2026
(TBTCO) - Dù giá điện, nước sinh hoạt, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục biến động theo diễn biến thị trường, lạm phát cơ bản trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn thấp hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân. Điều này cho thấy, các giải pháp điều hành giá đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và mặt bằng giá cả.
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Giá điện, nước và xăng dầu kéo CPI tháng 5 tăng 0,29%

Theo số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng 4, tăng 3,61% so với tháng 12/2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 4,31%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,04%.

Khoảng cách giữa CPI và lạm phát cơ bản phản ánh áp lực tăng giá chủ yếu đến từ các nhóm hàng có biến động mạnh như xăng dầu, gas và thực phẩm. Trong khi đó, các yếu tố nền tảng của nền kinh tế vẫn được kiểm soát tương đối tốt, giúp hạn chế nguy cơ lạm phát lan rộng.

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá
Thị trường hàng hóa trong tháng 5 vẫn được bảo đảm, góp phần hạn chế áp lực lạm phát. Ảnh: Đức Thanh

Trong tháng 5, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với mức tăng 0,96%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào CPI chung. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện, nước tăng cao. Giá điện sinh hoạt tăng 2,38%, nước sinh hoạt tăng 1,41%, giá thuê nhà tăng 0,71%.

Nhóm giao thông tăng 0,83%, chủ yếu do giá xăng tăng 2,12% theo xu hướng của thị trường thế giới. Ngoài ra, nhiều dịch vụ liên quan đến vận tải, bảo dưỡng phương tiện và đào tạo lái xe cũng tăng giá.

Cùng với đó, nhu cầu du lịch mùa hè gia tăng khiến nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%; giá các tour du lịch trọn gói tăng 1,19%. Một số nhóm hàng khác như đồ uống và thuốc lá, thiết bị gia đình, may mặc, thuốc và dịch vụ y tế cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, do chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng.

Tuy nhiên, điểm tích cực là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm. Trong đó, giá lương thực giảm 0,68%, giá thực phẩm giảm 0,25% nhờ nguồn cung ổn định. Điều này cho thấy, thị trường hàng hóa thiết yếu vẫn được bảo đảm, góp phần hạn chế áp lực lạm phát.

Tính chung 5 tháng đầu năm, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 6,64%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%; giao thông tăng 5,22%. Trong khi đó, nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,06%, góp phần kiềm chế đà tăng giá chung.

Linh hoạt chính sách, giảm áp lực lên mặt bằng giá

Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính đưa ra về một số vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong tháng 5/2026, giá cả thị trường thời gian qua chịu tác động lớn từ yếu tố mùa vụ và biến động của giá nhiên liệu, nguyên vật liệu trên thế giới. Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm tăng cao đã đẩy giá thực phẩm, dịch vụ ăn uống và vận tải tăng mạnh. Sang các tháng tiếp theo, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và nhiều nguyên liệu đầu vào tiếp tục biến động theo xu hướng quốc tế. Đặc biệt, căng thẳng địa chính trị trên thế giới đã khiến giá năng lượng tăng cao, kéo theo áp lực lên nhiều nhóm hàng trong nước như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng và thực phẩm.

Trước những áp lực này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá đã liên tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá. Công tác theo dõi cung - cầu hàng hóa được tăng cường nhằm bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, tránh xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý.

Đối với mặt hàng xăng dầu, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp bình ổn như sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm các loại thuế trong cơ cấu giá và bổ sung nguồn lực hỗ trợ quỹ bình ổn. Nhờ đó, thị trường xăng dầu trong nước cơ bản được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Song song với đó, chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành linh hoạt nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Việc kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đã góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định giá cả thị trường.

Nhiều chính sách hỗ trợ khác cũng được triển khai như miễn học phí đối với học sinh công lập từ mầm non đến hết trung học phổ thông, giảm giá sách giáo khoa và điều chỉnh giảm một số loại phí dịch vụ công. Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, áp lực đối với mặt bằng giá trong nước dự báo vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, việc lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng chỉ tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân, cho thấy các yếu tố cốt lõi của lạm phát vẫn đang được kiểm soát hiệu quả.

Diệu Hoa
Từ khóa:
ổn định mặt bằng giá lạm phát chỉ số giá tiêu dùng điều hành giá

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