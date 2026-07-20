STEM không chỉ là lập trình robot

Nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, phát triển tư duy sáng tạo

Chương trình Robotics Summer Camp 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ 13 - 17/7/2026, tại Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội (American Center Hanoi), do Cyber Champs, Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA) và aDudu Robotics Team tổ chức.

Robotics Summer Camp 2026 không đặt mục tiêu dạy học sinh cách lập trình một robot, mà tái hiện toàn bộ hành trình của một đội robotics trong một mùa giải. Ảnh: Hoàng Đan

Theo bà Đỗ Thị Hồng Quyên - đại diện SEPA, mục tiêu của Robotics Summer Camp không chỉ dừng ở việc giúp học sinh tiếp cận công nghệ, mà còn khuyến khích các em nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và tinh thần tự học.

“Chúng tôi hy vọng những trải nghiệm tại trại hè sẽ trở thành động lực để các em tự tin theo đuổi đam mê, tìm thấy định hướng cho tương lai, đồng thời lan tỏa tình yêu với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới nhiều bạn trẻ khác” - bà Hồng Quyên chia sẻ.

Là hướng dẫn viên lập trình (mentor) tại Robotics Summer Camp 2026, Lê Minh Quý cho biết, tham gia chương trình, các học viên không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn rất tích cực học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

“Các bạn học sinh tham gia chương trình có khả năng tiếp thu rất nhanh. Các bạn rất chủ động đặt câu hỏi, luôn muốn tìm hiểu thêm và sẵn sàng học hỏi. Theo mình, đó là những phẩm chất rất quan trọng giúp người học phát triển, đặc biệt ở độ tuổi còn rất trẻ” - Minh Quý chia sẻ.

Lê Minh Quý (bên trái) hướng dẫn và hỗ trợ các em học viên cách lập trình, lắp ráp robot và khích lệ các em tự tin đặt câu hỏi, chia sẻ ý tưởng, từng bước tìm ra cách giải quyết vấn đề của chính mình. Ảnh: Hoàng Đan

Theo Minh Quý, bên cạnh nội dung chuyên môn, môi trường học tập cũng góp phần quan trọng vào trải nghiệm của học sinh. Mentor của Robotics Summer Camp 2026 đánh giá cao sự phối hợp giữa đội ngũ hướng dẫn viên, MC và đặc biệt là các “supervisor” - những người luôn theo sát các đội để hỗ trợ khi phát sinh vấn đề trong quá trình học và thi đấu.

“Sau 5 ngày của trại hè, điều khiến mình ấn tượng nhất chính là bầu không khí của chương trình. Các mentor đều rất nhiệt tình, các MC hướng dẫn rõ ràng và luôn chủ động hỗ trợ học sinh. Nhưng điều mình đánh giá cao nhất là các supervisor. Dù phải theo sát cùng lúc nhiều đội trong mỗi buổi, các anh chị vẫn luôn có mặt khi học sinh hoặc mentor gặp những vấn đề khó giải quyết. Theo mình, họ đã đóng vai trò rất lớn trong việc giúp các đội hoàn thành tốt chương trình” - Minh Quý nói.

Minh Quý cũng cho biết, khoảng thời gian đồng hành cùng Cyber Champs để lại nhiều ấn tượng tích cực bởi sự chuyên nghiệp và tinh thần hỗ trợ của Ban tổ chức, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các dự án STEM trong tương lai.

Cơ hội trải nghiệm và lan tỏa kiến thức

Là phụ huynh, đồng thời là mentor của trại hè, chị Mẫn Thị Minh Phương - phụ huynh của em Lê Tuấn Minh - quản lý dự án cho rằng, giá trị lớn nhất của Robotics Summer Camp nằm ở việc giúp học sinh hiểu đầy đủ cách một đội robotics vận hành, thay vì chỉ học về công nghệ.

“Điều tôi thích nhất ở Robotics Summer Camp là học sinh không chỉ học về kỹ thuật. Các em được học từ cách đọc đề bài, lên ý tưởng, lắp ráp và cải tiến robot, lập trình, điều khiển robot đến xây dựng chiến thuật thi đấu. Song song với đó còn có sổ tay kỹ thuật, phỏng vấn, gây quỹ và truyền thông. Sau 5 ngày, các em không chỉ biết làm robot, mà còn hiểu cách một đội robotics vận hành. Mỗi học sinh đều có thể tự thành lập một đội robot hoặc thậm chí xây dựng câu lạc bộ robotics tại trường, vì đã nắm được đầy đủ các vai trò và cách phối hợp trong một đội” - chị Phương chia sẻ.

Theo chị Phương, việc mô phỏng đầy đủ quy trình của một đội robotics giúp học sinh rèn luyện đồng thời kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp, trình bày ý tưởng và giải quyết vấn đề, những năng lực khó có điều kiện phát triển đầy đủ trong môi trường học trên lớp. Chị cũng cho biết, điều Ban tổ chức tìm kiếm không phải là những học sinh giỏi nhất, mà là những bạn có tinh thần học hỏi và mong muốn lan tỏa kiến thức sau khi chương trình kết thúc.

Bên cạnh những kiến thức về robotics, nhiều học sinh cho biết, điều giá trị nhất sau trại hè là cách phối hợp trong một đội. Ảnh: Hoàng Đan

Đỗ Lê Bảo Châu - học sinh lớp 10 Trường True North International School - tham gia chương trình với vai trò phụ trách tài chính và nhân sự nhờ kinh nghiệm từ các cuộc thi về kinh doanh.

Theo Bảo Châu, quá trình làm việc cùng những học sinh đến từ nhiều trường khác nhau giúp em học được cách phân công công việc, phối hợp và giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế. Em cũng đặc biệt ấn tượng khi chương trình chỉ tuyển chọn 30 - 40 học sinh từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký, tạo nên một môi trường học tập có nhiều bạn trẻ chủ động và giàu động lực.

“Em thấy, robotics không chỉ là lập trình hay lắp ráp robot. Một đội muốn hoạt động tốt, thì phải có người lên ý tưởng, người thiết kế, người lập trình, người làm tài chính hay truyền thông. Mỗi người đều có vai trò riêng và khi tất cả cùng phối hợp thì mới tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh. Điều em học được nhiều nhất sau trại hè chính là tinh thần đồng đội” - Bảo Châu bày tỏ.

Chia sẻ về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thế hệ trẻ, Bảo Châu cho rằng: “AI có thể giúp mình tìm thông tin hay viết code nhanh hơn, nhưng em nghĩ, AI không thể thay thế sự sáng tạo và cảm xúc của con người. Chính khả năng đồng cảm, những góc nhìn riêng và cách mình kết nối với người khác mới tạo nên sự khác biệt”.

Không chỉ học sinh hứng thú, nhiều phụ huynh cũng đánh giá rất cao những trải nghiệm mà mô hình học tập thực tế tại với Robotics Summer Camp 2026 mang lại cho con em mình. Ảnh: Hoàng Đan

Đưa con từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham gia trại hè, anh Đỗ Minh Điền - phụ huynh của em Đỗ Minh Long (lớp 9) cho biết, quyết định này xuất phát từ mong muốn để con được trải nghiệm nhiều hơn ngoài lớp học.

“Gia đình quyết định cho con tham gia Robotics Summer Camp vì muốn con có thêm những trải nghiệm mới, không chỉ về robotics, mà còn về văn hóa, con người và mùa hè ở miền Bắc. Ngoài kiến thức công nghệ, điều tôi kỳ vọng nhất là con sẽ rèn luyện được những kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp, tự tin hơn trong học tập cũng như trong các mối quan hệ sau này” - anh Điền nói.

Theo anh Điền, chỉ sau vài ngày, con đã nhanh chóng hòa nhập, tích cực làm việc nhóm và tự tin hơn khi làm việc với các bạn mới. Anh cũng cho rằng, những hoạt động STEM thực hành bên ngoài nhà trường mang đến nhiều trải nghiệm mà học sinh khó có được trong lớp học truyền thống.

“Đây thực sự là cơ hội để các con được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và khoa học. Trong thời đại AI, tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng tự học, tự sáng tạo, tự lập và chủ động kết nối với mọi người. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cho con tham gia những trại hè như thế này” - anh Điền khẳng định.

Sau 5 ngày trải nghiệm, Robotics Summer Camp 2026 không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận robotics cho học sinh, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, giúp các em hiểu cách xây dựng và vận hành một đội robotics hoàn chỉnh, từ đó tiếp tục lan tỏa STEM đến nhiều bạn trẻ trong cộng đồng./.