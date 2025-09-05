(TBTCO) - Chính sách tín dụng ưu đãi áp dụng cho học sinh, sinh viên và học viên sau đại học theo học các ngành STEM nhằm đóng góp vào mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ. Lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm.

Ưu đãi tín dụng cho người học STEM, lãi suất 4,8%/năm

Theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) vừa ban hành, toàn bộ học sinh sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong các ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc - xây dựng, sản xuất - chế biến, toán - thống kê, công nghệ tài chính và các ngành công nghệ then chốt khác có thể vay tối đa toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng, hỗ trợ khác) cùng với sinh hoạt phí và chi phí học tập, tối đa 5 triệu đồng/tháng.

Trường hợp tiền học phí phải đóng của người học là 10 triệu đồng/tháng, người học sẽ được vay vốn lên tới 15 triệu đồng/tháng, gồm 10 triệu đồng/tháng tiền học phí và 5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác.

Lãi suất cho vay là 4,8%/năm. Chính sách được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhằm tạo điều kiện để người học yên tâm theo đuổi và cống hiến trong lĩnh vực STEM, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thời hạn vay gồm thời gian giải ngân trong suốt khóa học, cộng thêm 12 tháng ân hạn sau tốt nghiệp trước khi trả nợ lần đầu, và thời gian trả nợ tối đa bằng thời gian giải ngân. Ví dụ, trường hợp một người học ngành STEM vay vốn để theo học một khóa học kéo dài 05 năm thì thời hạn cho vay có thể lên tới 11 năm.

Bên cạnh đó, chính sách cũng quy định cụ thể cơ chế để NHCSXH xem xét, quyết định gia hạn nợ cho khách hàng vay vốn trong trường hợp gặp khó khăn, tạo điều kiện để người học yên tâm trong quá trình học tập và khởi nghiệp.

Chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành STEM là một chính sách có tính đột phá, toàn diện, nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng trong thời đại 4.0, đồng thời là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ – những người sẽ dẫn dắt Việt Nam đến tương lai số, đổi mới và sáng tạo.