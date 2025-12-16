Huy động nguồn lực tài chính, mở không gian tăng trưởng GDP trên 10%

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% giai đoạn tới, huy động nguồn lực tài chính đủ lớn, phù hợp với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung, dài hạn cho các dự án trọng điểm gia tăng, việc cân bằng các kênh huy động vốn và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế trở nên cấp thiết.

Hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng cao

Phát biểu tại Phiên chuyên đề tài chính - ngân hàng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030” diễn ra ngày 16/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Đây là những mục tiêu chiến lược, thể hiện quyết tâm, ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại phiên chuyên đề tài chính - ngân hàng. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, yêu cầu cấp thiết đặt ra là Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, ổn định và bền vững trong giai đoạn phát triển tới.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo tiền đề vững chắc trong việc thu hẹp nhanh khoảng cách với các nước đi trước; kết hợp với nâng cao năng lực tự chủ và hiệu quả hội nhập kinh tế, qua đó khẳng định được vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Việc huy động nguồn lực về vốn đảm bảo đủ lớn, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy nền kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tầm ảnh hưởng quyết định đến mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đã đặt ra" - Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Trong năm 2025, nhiều Nghị quyết quan trọng đã được ban hành, tạo nền tảng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là là “bộ tứ trụ cột”: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

"Đây là những “trụ cột chính sách” tập trung vào các đột phá chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới. Trên cơ sở đó, đã hiệu triệu được sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và giới tri thức" - Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, diễn biến phức tạp, các cú sốc về kinh tế, chính trị, biến đổi khí hậu… có tác động không thuận lợi đến kinh tế của đất nước, cần khuôn khổ chính sách đủ mạnh, cùng các giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ vốn theo tín hiệu thị trường, sẽ là nền tảng để nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, dựa trên năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngân hàng vào cuộc quyết liệt để dẫn vốn

Chia sẻ cụ thể về các giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, các giải pháp tín dụng, tín dụng ngành, lĩnh vực đã được triển khai quyết liệt, góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng và phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Các đại biểu thảo luận về định hướng chính sách tín dụng ngân hàng và phát triển thị trường vốn để tạo không gian cho các động lực tăng trưởng.

Trong đó, ngành ngân hàng tích cực triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, đặc biệt là chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do một số nguyên nhân như: đại dịch Covid-19, thiên tai, khó khăn trong sản xuất kinh doanh..., tạo điều kiện cho 1,3 triệu khách hàng được cơ cấu nợ với giá trị nợ gốc, lãi khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình này.

"Một số chương trình rất hiệu quả/nhiều lần được nâng quy mô như: chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 4 lần được nâng quy mô, hiện tại là 185 nghìn tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 94%; chương trình cho vay liên kết lúa gạo theo Quyết định 1490/QĐ-TTg đến cuối tháng 10/2025, doanh số giải ngân lũy kế của Chương trình trong vòng 05 tháng đạt gần 3.000 tỷ đồng" - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nêu rõ.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng trưởng tín dụng đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 27/11/2025, dư nợ tín dụng đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024 và tăng gần gấp đôi so với đầu giai đoạn vừa qua. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch phù hợp với cơ cấu các ngành kinh tế.

Theo bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, sức ép cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng vẫn lớn trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển chưa cân xứng, nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội tăng cao. Nhu cầu vốn trung, dài hạn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia là rất lớn, tạo áp lực cho các tổ chức tín dụng trong cung ứng vốn tín dụng để thực hiện dự án cũng như rủi ro kỳ hạn cho các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động tín dụng ngân hàng còn gặp một số khó khăn, thách thức.

Theo đó, một số chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai như: Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ khó khăn do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế.

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, ngành ngân hàng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành đối với hoạt động tín dụng ngân hàng và có các giải pháp/tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, tạo kênh dẫn vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, kinh doanh để tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có định hướng đầu tư tín dụng phù hợp.

Tại phiên thảo luận chuyên đề về tài chính - ngân hàng tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất, dự báo nhu cầu vốn và khả năng huy động các nguồn lực phục vụ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 - 2030. Thứ hai, định hướng chính sách tín dụng ngân hàng và phát triển thị trường vốn để tạo không gian cho các động lực tăng trưởng như: kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba, tham vấn các đề xuất và khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò của hệ thống tài chính - ngân hàng trong việc huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực trong ngoài nước./.