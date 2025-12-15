Bước tiến rõ nét trong huy động vốn cho phát triển bền vững

(TBTCO) - Phát biểu tại tổ chức Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” được tổ chức ngày 15/12, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành nhấn mạnh, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của ngành ngân hàng, trong 5 năm gần đây, hoạt động huy động vốn cho phát triển bền vững tại Việt Nam đã có bước tiến quan trọng.

Ngày 15/12, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững”, nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về nhu cầu vốn cho phát triển bền vững, xu hướng huy động nguồn lực và các giải pháp chính sách trong thời gian tới.

Tái định hình chiến lược phát triển, mở đường thị trường tài chính xanh

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành khẳng định, thực thi phát triển bền vững là yêu cầu với mọi quốc gia, nhằm cân bằng ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo tăng trưởng thịnh vượng mà không ảnh hưởng đến thế hệ tương lai.

Tại Việt Nam, việc thực thi có hiệu quả phát triển bền vững là yêu cầu cấp bách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển thu nhập cao vào năm 2045, vừa giải quyết các thách thức lớn như biến đổi khí hậu khiến thiên tai bão lũ ngày càng khốc liệt, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn ở mức báo động.

Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Báo Tài chính - Đầu tư.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã ký hàng loạt các cam kết quốc tế về phát triển bền vững như giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2025 tại Hội nghị COP 21, cam kết giảm phát thải khí methane, chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để thực thi cam kết như: Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát triển bền vững, trong đó đặt 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030; Quyết định số 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050...

"Mặc dù việc thực thi phát triển bền vững tại Việt Nam là cấp bách, tuy nhiên, để thực thi thành công đòi hỏi một nguồn vốn rất lớn. Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của ngành ngân hàng, trong 5 năm gần đây, hoạt động huy động vốn cho phát triển bền vững tại Việt Nam đã có bước tiến quan trọng". Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 thiết lập bộ tiêu chí và quy trình xác nhận dự án đầu tư "xanh", tạo cơ sở cho các dự án đủ điều kiện được hưởng ưu đãi tín dụng, hỗ trợ nhà nước, góp phần định hướng dòng vốn đầu tư xanh tại Việt Nam.

"Với Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam lần đầu tiên ban hành danh mục xanh quốc gia - một bước đi quan trọng nhằm thiết lập bộ tiêu chí môi trường chính thức, thúc đẩy các dự án phát triển bền vững và mở rộng không gian cho thị trường tài chính xanh tại Việt Nam" - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững”.

Khẳng định chuyển đổi xanh đã trở thành một xu hướng tất yếu, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang từng bước điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng bền vững, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu khí hậu toàn cầu hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, thích ứng linh hoạt với những thách thức của thời đại.

"Trên nền tảng đó, chúng ta đã ban hành và đang triển khai nhiều chiến lược, kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước vào năm 2045" - lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Hợp lực đa kênh vốn để thúc đẩy chuyển đổi xanh

Dẫn chứng cho nỗ lực huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nêu rõ, tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU năm 2022, nhóm đối tác quốc tế gồm nhiều nước phát triển đã cam kết kết huy động 15,5 tỷ USD từ nguồn tài chính công và tư nhân trong 3 đến 5 năm để hỗ trợ Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các tổ chức tài chính quốc tế gồm Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cung ứng cho các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh với nguồn vốn đạt khoảng 3,8 tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2024.

Tính đến hết 2024, Việt Nam thu hút gần 32 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài liên quan đến năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và công nghệ giảm phát thải. Nhiều dự án điện gió, điện mặt trời lớn thuộc nhóm nhà đầu tư Đan Mạch, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản tiếp tục mở rộng trong giai đoạn 2023–2025.

Trong khuôn khổ chính sách quốc gia, ngành ngân hàng xác định rõ vai trò là một trong những kênh huy động vốn quan trọng phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh. Ảnh: Báo Tài chính - Đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tín dụng xanh và tài chính bền vững, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh; nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro về môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; qua đó nâng cao trách nhiệm của hệ thống ngân hàng đóng góp và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh chung của đất nước.

Về phía các tổ chức tín dụng, các ngân hàng đã tích cực, chủ động nghiên cứu phát triển các sản phẩm huy động vốn xanh, tín dụng xanh để tài trợ vốn cho các dự án mang lại lợi ích môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các mô hình sản xuất tuần hoàn, liên kết bền vững.

"Theo đó, kết quả hoạt động tín dụng xanh không ngừng được mở rộng cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua, đến 30/11/2025 dư nợ tín dụng xanh đạt khoảng 750 nghìn tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2025 đạt hơn hơn 21%/năm, cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của cả nền kinh tế" - Phó Thống đốc nêu rõ.

Điều này cho thấy các ngân hàng và tổ chức tín dụng rất quan tâm tạo ra kênh vốn tín dụng cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh những nỗ lực đáng ghi nhận của ngành ngân hàng, thực tế cho thấy cần phải đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đòi hỏi sự tham gia của các kênh vốn trong và ngoài nước, đặc biệt từ khu vực tư nhân và thị trường vốn, ở đây là thị trường chứng khoán, hợp lực cùng hệ thống ngân hàng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Việc mở rộng các kênh vốn đầu tư tài chính xanh từ nhiều khu vực, thị trường không chỉ góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng mà quan trọng nhất còn tạo điều kiện huy động nguồn vốn trung - dài hạn linh hoạt, an toàn và hiệu quả hơn cho mục tiêu chung của quốc gia, phù hợp với xu hướng tài chính xanh toàn cầu.

Với tinh thần đó, Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia, đại diện các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về vai trò các nguồn vốn khác nhau trong thúc đẩy phát triển bền vững. Từ đó, tìm kiếm những giải pháp khả thi, cụ thể để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này, góp phần vào thành công chung của công cuộc chuyển đổi xanh quốc gia./.