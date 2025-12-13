Ngày 13/12: Giá bạc trong nước tăng mạnh cả chiều mua và bán

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, giá ngược chiều đồng loạt tăng rất mạnh, với mức tăng có thương hiệu lên tới 81.000 đồng/lượng.

Sáng 13/12/2025 giá bạc giao ngay giảm 1,523 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 13/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.425.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.500.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 79.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 81.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 12/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá cũng trong xu hướng tăng, hiện niêm yết ở mức 2.091.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.121.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 12/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện niêm yết tại mức 2.093.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.127.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 12/12.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 13/12/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.091.000 2.121.000 2.093.000 2.127.000 1 kg 55.762.000 56.560.000 55.814.000 56.711.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.099.000 2.129.000 2.100.000 2.131.000 1 kg 55.968.000 56.772.000 56.010.000 56.823.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 13/12/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.425.000 2.500.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 64.666.505 66.666.500

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:27:08 sáng 13/12/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 61,915 USD/oune, giảm 1,523 USD/oune so với sáng 12/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.629.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.635.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 45.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 44.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 12/12.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:27:08 sáng 13/12/2025

Theo James Hyerczyk, kể từ đầu năm, giá bạc đã tăng hơn 115%, mức tăng hiếm gặp ngay cả với kim loại này. Động lực chính đến từ nhu cầu công nghiệp mạnh, đặc biệt trong ngành năng lượng tái tạo và điện tử; tồn kho giảm sâu, khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với sự thiếu hụt. Thêm vào đó là việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản thiết yếu, thúc đẩy khả năng tích trữ.

"Điều này khiến bạc trở thành thị trường hai chiều động lực: Vừa là kim loại tiền tệ, vừa là hàng hóa công nghiệp. Khi nhu cầu công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, khả năng giá giảm sâu sẽ khó xảy ra như phe bán kỳ vọng", ông James Hyerczyk cho hay./.