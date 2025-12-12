Ngày 12/12: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu vẫn đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (12/12) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường gạo trong nước giảm nhẹ, lúa tiếp tục đứng yên. Còn giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không đổi.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn cung lúa tươi còn lại ít, giao dịch mua bán tiếp tục chậm, giá vững. Tại An Giang, nông dân neo giá cao, bạn hàng có xu hướng trả thấp. Tại Cà Mau, lúa ST tiếp tục được chào bán khá, chủ yếu ST 25, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán yếu, giá vững.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 8.150 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg;; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 318 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 447 - 451 USD/tấn./.