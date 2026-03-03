Ngày 3/3: Giá cao su Nhật Bản tăng nhờ giá dầu thô tăng vọt

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (3/3) đi lên nhờ giá dầu thô tăng vọt do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Trong nước, giá mủ cao su điều chỉnh tăng tại Công ty Cao su Mang Yang.

Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay đi lên nhờ giá dầu thô tăng vọt.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,3% (0,9 Baht) lên mức 72,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,3% về mức 368 Yên/kg. Tuy nhiên, hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 chốt phiên tăng 0,7 Yên, tương đương 0,19%, lên 376,2 Yên/kg (khoảng 2,40 USD/kg).

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,7% (125 Nhân dân tệ) lên mức 17.165 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 4 giao dịch ở mức ở mức 203,2 cent Mỹ/kg.

Thị trường cao su châu Á ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên thứ Hai, khi giá tại Nhật Bản tăng theo đà bứt phá của dầu thô giữa bối cảnh xung đột Mỹ - Iran gia tăng. Tuy vậy, đà tăng bị hạn chế bởi lực mua suy yếu do giá đã ở mức cao.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng mạnh 810 Nhân dân tệ, tương đương 6,4% lên 17.245 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2.505 USD/tấn. Hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được giao dịch nhiều nhất cũng tăng 105 Nhân dân tệ, tương đương 0,83%, lên 13.465 Nhân dân tệ/tấn.

Theo báo cáo tuần công bố hôm thứ Hai của Japan Exchange Group, lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung cũng góp phần thúc đẩy đà tăng, khi các quốc gia sản xuất tại Bắc bán cầu như Thái Lan và Việt Nam bước vào mùa cây cao su thay lá, làm giảm sản lượng. Điều này đã kích hoạt hoạt động mua đầu cơ mạnh từ các quỹ hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Mang Yang, báo giá mủ nước tăng 10 đồng/TSC/kg. Cụ thể, mủ nước loại 1 ở mức 438 đồng/TSC/kg, tăng lên mức 448 đồng/TSC/kg; mủ nước loại 2 ở mức 434 đồng/TSC/kg, tăng lên mức 443 đồng/TSC/kg.

Mủ đông tạp tăng từ 1 - 2 đồng/kg. Cụ thể, mủ đông tạp loại 1 ở mức 441 đồng/kg, tăng lên mức 442 đồng/kg; mủ đông tạp loại 2 ở mức 387 đồng/kg, tăng lên mức 389 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg./.