Viettel đặt nền móng cho công nghệ tương lai tại triển lãm di động lớn nhất thế giới

(TBTCO) - Barcelona, ngày 2/3/2026 – Tại MWC Barcelona 2026, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam giới thiệu công nghệ tại sự kiện di động lớn nhất thế giới. Đây là lần thứ 9 Viettel tham dự MWC, khẳng định vị thế tiên phong và năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Đưa công nghệ Việt đến sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới

Mobile World Congress (MWC) diễn ra từ ngày 2/3 đến 5/3/2026 tại Barcelona, Tây Ban Nha, quy tụ các đơn vị công nghệ lớn nhất đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Với chủ đề của MWC Barcelona 2026 là “The IQ Era – Kỷ nguyên Trí tuệ”, Viettel mang tới hệ sinh thái gồm 24 sản phẩm và dịch vụ do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và làm chủ toàn trình.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, nhấn mạnh: “Trong Kỷ nguyên Trí tuệ, làm chủ công nghệ và phát triển tri thức là yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia. Tham dự MWC Barcelona 2026, Viettel mong muốn giới thiệu những sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển, đồng thời học hỏi và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần vào việc xây dựng một hạ tầng số an toàn, thông minh và bền vững.”

Chủ tịch - Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng tiếp đón đại diện Cisco tại gian hàng Viettel tại MWC

Việc liên tục hiện diện tại MWC trong suốt 9 năm qua thể hiện vai trò của Viettel như một Tập đoàn Công nghệ toàn cầu với năng lực R&D, triển khai thực tế và xuất khẩu sản phẩm dịch vụ tại gần 20 quốc gia.

MWC Barcelona 2026 tiếp tục ghi dấu ấn khi Viettel là đại diện duy nhất của Việt Nam có gian hàng trưng bày công nghệ, thể hiện rõ khát vọng “Make in Vietnam” vươn ra toàn cầu.

Hệ sinh thái công nghệ toàn diện, Secure – Intelligent – Open – Sustainable

Tại MWC Barcelona 2026, Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ do Viettel làm chủ tất cả các lớp mạng từ hạ tầng đến các ứng dụng tiên tiến nhất, phản ánh đúng tinh thần “The IQ Era”:

Tiêu biểu là khu vực Hạ tầng 5G Open RAN. Các sản phẩm nổi bật gồm hệ sinh thái 5G Open RAN (được Gartner công nhận Niche Player trong Magic Quadrant CSP 5G RAN 2025), 5G Core, 5G Private, chip bảo mật, nền tảng SOC, Viettel Cloud, NetMind AI Agent, NOCPRO và các giải pháp B2B như Viettel Smart IP cho khu công nghiệp thông minh.

Loạt sản phẩm phục vụ cuộc sống số được trình diễn tại gian hàng Viettel tại MWC Barcelona 2026

Đây là nền tảng hạ tầng số bảo mật, linh hoạt, đã được Viettel triển khai diện rộng tại Việt Nam và nước ngoài. Các sản phẩm 5G là minh chứng cho thấy Viettel đang là một trong những doanh nghiệp đi đầu xu hướng công nghệ mở Open RAN ngày càng phổ biến trên thế giới, cũng như cho thấy năng lực công nghệ Việt Nam song hành thế giới khi bước vào phát triển các mạng viễn thông thế hệ tiếp theo.

Bên cạnh đó là khu vực trình diễn các sản phẩm dịch vụ phục vụ cuộc sống số Zero Trust Lifestyle. Các sản phẩm bao gồm: Tammi (nền tảng hợp nhất cho gia đình), Lending Platform với AI Scoring, V-Shield – lá chắn chống lừa đảo, Viettel Flagship Camera ứng dụng AI trong giám sát giao thông.

Các giải pháp hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, không mặc định tin cậy, không đặt gánh nặng cảnh giác lên người dùng, mà dùng công nghệ để bảo vệ con người một cách chủ động và xuyên suốt.

Khu vực tầm nhìn công nghệ đột phá Intelligent Connect gồm: 5G NTN vệ tinh LEO, hệ sinh thái vùng trời thấp (eVTOL & UAV), Robotic AI, trải nghiệm Birdly VR và nền tảng Xense AR tự chủ.

Với khu vực này, Viettel thể hiện tầm nhìn chiến lược về kết nối thông minh thế hệ mới, từ nền kinh tế mặt đất, kinh tế tầm thấp đến không gian vũ trụ. Đây là khu vực định hình chiến lược của Viettel trong vai trò một tập đoàn công nghệ toàn cầu, hiện diện trong mọi không gian của nền kinh tế tương lai.

Toàn cảnh gian hàng Viettel tại MWC Barcelona 2026

Tất cả tạo thành một hệ sinh thái bảo mật, thông minh, mở và bền vững – những tiêu chuẩn cao nhất để các sản phẩm công nghệ phục vụ con người một cách thuận tiện và an toàn trong bối cảnh không gian số trở thành nền tảng cho mọi hoạt động.

Khẳng định vị thế Tập đoàn Công nghệ toàn cầu

Tại MWC Barcelona 2026, Viettel sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng với các đối tác công nghệ toàn cầu, nổi bật là các ký kết với Qualcom về 5G Advance, 6G, Agentic AI. Bên cạnh đó, Viettel tiếp tục hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Cisco, Nokia, ZTE, Texas Instruments, Amdocs, ByteDance trong các lĩnh vực mạng viễn thông thế hệ mới, AI, an ninh mạng và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, sáng kiến tối ưu hóa mạng lưới viễn thông của Viettel Telecom đã được đề cử tại GSMA GLOMO Awards - giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của ngành di động”.

Tại sự kiện, lần đầu tiên Viettel có bài trình bày tại toạ đàm chính thức của MWC, thảo luận về nhu cầu năng lượng khổng lồ từ trung tâm dữ liệu AI, các đột phá như chip chuyên dụng AI, mô hình tiết kiệm năng lượng và thiết kế hệ thống tiên tiến, đồng thời đặt câu hỏi liệu các nhà mạng có thể biến tính bền vững về năng lượng thành lợi thế cạnh tranh trong thập kỷ tới.

Sự hiện diện của Viettel tại MWC Barcelona 2026 không chỉ là hoạt động trưng bày sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn về năng lực tự chủ công nghệ Việt Nam trong Kỷ nguyên Trí tuệ.

Gian hàng Viettel đặt tại Hall 4, Stand 4E30, Fira Gran Via, Barcelona. Viettel trân trọng kính mời các cơ quan báo chí, đối tác và khách tham quan đến trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ Secure – Intelligent – Open – Sustainable, nơi công nghệ Việt Nam đang cùng thế giới kiến tạo tương lai của Kỷ nguyên Trí tuệ.