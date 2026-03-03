Ngày 3/3: Giá cà phê ở mức 95.500 đồng/kg, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/3) tiếp tục giảm 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 94.800 - 95.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu sụt giảm sâu từ 2.000 - 2.500 đồng/kg.

Tính từ đầu tháng 2 đến nay, giá cà phê nội địa đã giảm hơn 5%. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục giảm

Ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 94.800 - 95.500 đồng/kg, giảm 500 - 700 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 95.500 đồng/kg. Lâm Đồng giảm mạnh hơn, 700 đồng/kg, xuống còn 94.800 đồng/kg.

Nếu tính từ đầu tháng 2 đến nay, giá cà phê nội địa đã giảm hơn 5%, tương ứng 5.200 - 5.400 đồng/kg. Dù vậy, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm trước, giúp người trồng duy trì lợi nhuận nhất định.

Trên thị trường quốc tế, tính đến cuối tháng 2, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 3.699 USD/tấn, giảm 10,1% (414 USD/tấn) so với tháng 1. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng giảm 10,2%, xuống còn 3.624 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica thậm chí còn giảm sâu hơn. Hợp đồng tháng 3/2026 mất 14,3% (48 US cent/pound), về 284,6 US cent/pound; hợp đồng tháng 5/2026 giảm 11%, còn 280,75 US cent/pound.

Theo báo cáo mới nhất của Rabobank, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026 - 2027 có thể đạt mức kỷ lục 180 triệu bao. Riêng Brazil là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới được kỳ vọng bội thu nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi trong hai tháng đầu năm.

Rabobank dự báo cán cân cung - cầu toàn cầu sẽ thặng dư từ 7 đến 10 triệu bao tạo áp lực giảm giá. Cùng với đó, tồn kho arabica được chứng nhận trên sàn ICE tăng lên 466.055 bao tính đến ngày 26/2, cao hơn mức 449.566 bao một tuần trước đó.

Giá tiêu sụt giảm sâu từ 2.000 - 2.500 đồng/kg

Ghi nhận trong sáng nay, giá tiêu ghi nhận phiên sụt giảm sâu từ 2.000 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mốc 145.500 đồng/kg, giảm sâu 2.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 146.000 đồng/kg, cũng giảm sâu 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giao dịch ở mức 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện ở mức 7.011 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giao dịch quanh 6.175 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l dao động trong khoảng 6.400 - 6.500 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok Indonesia đạt 9.339 USD/tấn; Malaysia giữ mức 12.100 USD/tấn, còn Việt Nam ở mức 9.150 USD/tấn./.