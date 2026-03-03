Giữ nhịp thị trường sau Tết: Giá cả ổn định nhờ chuẩn bị từ sớm

(TBTCO) - Trái với tâm lý lo ngại về khả năng tăng giá cục bộ sau cao điểm Tết, mặt bằng giá hàng hóa thiết yếu nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm nhẹ. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp bình ổn thị trường được triển khai đồng bộ từ trước, trong và sau Tết.

Nguồn cung dồi dào, giá thực phẩm “hạ nhiệt”

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), đến ngày mùng 6 Tết, hệ thống bán lẻ trên cả nước đã cơ bản hoạt động bình thường trở lại. Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến chợ truyền thống đều mở cửa đồng loạt, nguồn hàng phong phú, đặc biệt là nhóm thực phẩm tươi sống và rau củ quả khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ sinh hoạt đầu năm, song không tạo áp lực lớn lên giá cả. Khảo sát tại nhiều chợ truyền thống từ ngày 23/2 (mùng 7 Tết) đến thời điểm hiện tại cho thấy, giá rau xanh duy trì ổn định, một số mặt hàng giảm 15 - 20% so với trước Tết.

Sau cao điểm Tết, mặt bằng giá hàng hóa thiết yếu nhìn chung vẫn ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm nhẹ. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm thịt gia súc, gia cầm và thủy sản cũng ghi nhận mức giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với những ngày cao điểm. Việc nguồn cung phục hồi nhanh đã giúp thị trường vận hành theo đúng quy luật cung - cầu, không xuất hiện tình trạng khan hàng hay tăng giá bất hợp lý.

Tại các hệ thống phân phối hiện đại như Saigon Co.op, WinMart, Bách Hóa Xanh…, giá bán nhìn chung không biến động so với trước và trong Tết. Thậm chí, nhiều chương trình khuyến mại đầu năm được triển khai để kích cầu tiêu dùng. Hệ thống Co.opmart tổ chức chương trình “Khai xuân rước lộc - Nhận lì xì đến 50.000 đồng” trong ba ngày từ mùng 6 đến mùng 8 Tết, tặng phiếu mua hàng cho khách hàng thành viên với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên.

Diễn biến thực tế cho thấy, thị trường sau Tết năm nay duy trì trạng thái ổn định tương đối vững chắc, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng ngay từ những ngày đầu năm.

Bình ổn từ sớm, “neo” mặt bằng giá

Kết quả trên không phải ngẫu nhiên. Ngay từ cuối năm 2025, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị 18/CT-BCT, yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cân đối cung - cầu, tăng dự trữ hàng hóa thiết yếu và triển khai chương trình bình ổn thị trường.

Các doanh nghiệp phân phối lớn đã nâng lượng hàng dự trữ thêm 10 - 15%, thậm chí 20 - 40% với một số mặt hàng tiêu dùng nhanh, nhằm phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong cao điểm Tết. Chương trình bình ổn được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, thu hút sự tham gia của nhiều hệ thống bán lẻ lớn.

Đáng chú ý, mô hình xã hội hóa tiếp tục phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp sử dụng vốn tự chủ, cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5 - 10% và giữ ổn định giá xuyên suốt trước, trong và sau Tết. Chính cơ chế này đã góp phần định hướng mặt bằng giá chung, hạn chế tâm lý tăng giá dây chuyền và hiện tượng “té nước theo mưa”.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, công tác thông tin - truyền thông về tình hình thị trường cũng được tăng cường. Khi người dân nắm rõ nguồn hàng dồi dào, tâm lý tích trữ giảm xuống, qua đó giúp ổn định cung - cầu và kiểm soát tốt mặt bằng giá.

Siết chặt quản lý thị trường mùa lễ hội

Sau Tết, thị trường bước vào giai đoạn cao điểm lễ hội. Tháng 3/2026 ghi nhận lượng khách đổ về các điểm du lịch tâm linh, di tích lịch sử tăng mạnh trong thời gian ngắn, kéo theo nhu cầu ăn uống, mua sắm và dịch vụ trông giữ phương tiện gia tăng. Đây là thời điểm dễ phát sinh hiện tượng tăng giá bất hợp lý nếu thiếu kiểm soát.

Trước tình hình đó, Bộ Công thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát tại các lễ hội xuân, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, ép giá du khách. Đồng thời, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm cũng được xử lý nghiêm.

Việc siết chặt kỷ cương thị trường ngay từ đầu năm không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ mô.

Ở góc độ điều hành giá, ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) - cho rằng, dù thị trường Tết cơ bản ổn định, song vẫn tồn tại những yếu tố có thể gây áp lực lên mặt bằng giá trong thời gian tới, như biến động giá hàng hóa chiến lược trên thế giới, chi phí logistics hay căng thẳng địa chính trị.

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá quốc tế và trong nước, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến thị trường nội địa; đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các kịch bản ứng phó linh hoạt, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 theo yêu cầu của Quốc hội.

Thực tế sau Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy, khi các giải pháp bình ổn được chuẩn bị từ sớm và triển khai đồng bộ giữa trung ương - địa phương - doanh nghiệp, thị trường có thể vận hành ổn định ngay cả trong giai đoạn nhạy cảm nhất về giá cả.