Chính sách mới và mùa đại hội cổ đông nâng đỡ thị trường giữa áp lực bên ngoài

(TBTCO) - Tháng 3 thường ghi nhận diễn biến tích cực theo thống kê lịch sử, đồng thời là cao điểm công bố kế hoạch kinh doanh năm mới. Trong bối cảnh VN-Index tiệm cận vùng đỉnh cũ, sự đan xen giữa yếu tố hỗ trợ trong nước và áp lực bên ngoài đang định hình nhịp vận động của thị trường.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MB (MBS), căng thẳng địa chính trị leo thang đang làm gia tăng nhu cầu phòng vệ rủi ro trên các thị trường tài chính quốc tế. Diễn biến này phản ánh qua xu hướng tăng của giá kim loại quý và áp lực bán gia tăng đối với cổ phiếu Mỹ trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh đó, chứng khoán Mỹ được dự báo tiếp tục chịu sức ép khi nhiều yếu tố bất lợi đồng thời xuất hiện. Mỹ đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi chính sách áp thuế quan toàn cầu ở mức 10% chính thức có hiệu lực, làm gia tăng quan ngại từ các đối tác thương mại về mức độ ổn định của môi trường thương mại quốc tế.

Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó, lạm phát tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thận trọng hơn trong lộ trình điều chỉnh lãi suất. Tại châu Á, các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, vốn đã trải qua nhịp tăng mạnh và thiết lập các mức cao mới cũng đứng trước khả năng chịu áp lực điều chỉnh.

Ở góc độ mùa vụ, MBS cho rằng, tháng 3 thường ghi nhận diễn biến tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thống kê trong 10 năm gần đây cho thấy, VN-Index tăng điểm ở 9 năm, trong đó 5 năm liên tiếp gần nhất đều ghi nhận mức tăng, ngoại trừ năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Tháng 3 cũng là thời điểm cao điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông, khi các doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 và cập nhật kết quả quý I.

Song song với yếu tố mùa vụ, thị trường chứng khoán Việt Nam còn đón nhận một số thông tin quan trọng như kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE và loạt luật, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Các quy định mới gồm Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Trí tuệ nhân tạo cùng các chính sách liên quan đến bất động sản và hệ thống ngân hàng, được kỳ vọng góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút dòng vốn.

Dù vậy, trong kịch bản cơ sở cho tuần tới, các chuyên gia từ MBS lưu ý khả năng xuất hiện các nhịp biến động mạnh khi VN-Index tiến gần vùng đỉnh cũ 1.900 - 1.920 điểm. Một nhịp điều chỉnh, nếu diễn ra, được đánh giá có thể giúp thị trường củng cố nền tảng trước khi tiếp tục hướng tới mục tiêu vượt đỉnh, trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu cải thiện.

Về cơ hội đầu tư, nhóm cổ phiếu liên quan đến hàng hóa được đánh giá đáng chú ý, bao gồm dầu khí, hóa chất - phân bón, cao su tự nhiên và khoáng sản. Bên cạnh đó, dòng tiền đang có tín hiệu quay lại nhóm chứng khoán sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Một số lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất và phân phối điện, logistics cũng được xem là có thể hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động kinh tế.

Các chuyên gia từ MBS đồng thời lưu ý rủi ro từ xu hướng tăng của lãi suất huy động. Tính đến ngày 27/2/2026, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất tiền gửi vượt 7%/năm, mức cao hơn đáng kể so với khoảng nửa năm trước.

Trên cơ sở đó, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời từng phần trong các nhịp tăng và hạn chế mở thêm vị thế mới. Đối với danh mục trung và dài hạn, nhà đầu tư có thể theo dõi những nhóm cổ phiếu đã tích lũy trong thời gian dài như chứng khoán hoặc thép để xem xét giải ngân trở lại khi thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh./.