Quảng Ninh phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp trong năm 2026

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu phát triển trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương .

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp; đồng thời kiểm soát tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động không vượt quá 20% so với số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại trong năm. Đáng chú ý, ít nhất 10% số doanh nghiệp thành lập mới sẽ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của khu vực sản xuất – kinh doanh trên địa bàn .

Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển doanh nghiệp. Cơ quan Thuế tỉnh sẽ rà soát, phân loại các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoặc sử dụng từ 10 lao động thường xuyên để xây dựng danh sách tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức các hội nghị tư vấn, hỗ trợ trực tiếp tại xã, phường, đặc khu, bảo đảm mỗi địa phương tổ chức ít nhất một hội nghị trong năm 2026 .

Tỉnh Quảng Ninh đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút thành lập doanh nghiệp mới. Ảnh T.D

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tăng cường các chuyên đề, chuyên mục về phát triển doanh nghiệp; UBND cấp xã, phường, đặc khu tổ chức tuyên truyền thường xuyên qua nhiều hình thức như tờ rơi, pano, áp phích, fanpage… nhằm lan tỏa thông tin, tạo sự đồng thuận và khuyến khích hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc thành lập tổ công tác “chuyển đổi không rào cản” do Sở Tài chính chủ trì, với sự tham gia của cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương. Tổ công tác sẽ thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thuế cho các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi. Tỉnh cũng yêu cầu rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư và người dân .

Không dừng lại ở giai đoạn thành lập, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng công tác theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp sau đăng ký. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân theo quy định của Trung ương .

Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể: Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch uy tín; Ban Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; Sở Nội vụ phối hợp xác định nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối thị trường lao động; Ngân hàng Nhà nước khu vực tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn .

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh sẽ không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong 2 năm đầu thành lập, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, nhằm tạo môi trường ổn định, an tâm cho doanh nghiệp mới phát triển. Chính quyền các địa phương cũng phải công bố tối thiểu 5 quỹ đất sạch, sẵn sàng cho thuê để ưu tiên doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh .

Kế hoạch thể hiện quyết tâm của Quảng Ninh trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có lộ trình cụ thể, tỉnh kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trong năm 2026 và những năm tiếp theo./.