Chứng khoán ngày 24/2: VN-Index tiếp đà tăng điểm, hướng về mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/2) bất chấp rung lắc trong phiên, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh nhờ sự bứt phá của nhóm midcap và các cổ phiếu dầu khí, thép. Thanh khoản tăng mạnh sau nhiều phiên suy giảm, khối ngoại đảo chiều mua ròng trở lại, tạo nền tảng cho xu hướng hồi phục ngắn hạn.

VN-Index tăng hơn 7 điểm

VN-Index đã có 5 phiên liên tiếp tăng điểm từ vùng giá quanh 1.750 điểm hướng đến vùng giá 1.900 điểm với thanh khoản gia tăng tích cực. VN-Index trong phiên hôm nay chịu áp lực rung lắc nhẹ, thanh khoản gia tăng tốt khi thị trường duy trì nhiều cơ hội ngắn hạn. Ảnh hưởng tích cực lên thị trường là nhóm cổ phiếu sản xuất, năng lượng, logistics... Kết phiên VN-Index tăng 7,48 điểm (+0,40%) lên mức 1.867,62 điểm, hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 24/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 24/2 có: GAS (+1,66), VIC (+0,37), HPG (+2,91), BSR (+6,87), GVR (+1,41)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: FPT (-2,12), VCB (-2,11), CTG (-1,29), BID (-0,71), VPL (-1,42)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 187 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 142 mã giảm giá.

Dù cho số mã tăng điểm chỉ nhỉnh hơn số mã giảm điểm, độ mở thị trường vẫn được bao phủ bởi sắc xanh khi có tới 20/21 nhóm ngành tăng điểm. Phân bón, hóa chất và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, xây dựng nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +11,05 điểm, lên mức 2.050,85 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 16 mã tăng giá, 14 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường có sự cải thiện tích cực, hỗ trợ cho đà tăng của chỉ số khi khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 17,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.007 triệu cổ phiếu ( 32,64%), tương đương giá trị đạt 32.661 tỷ đồng ( 38,46%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,89 điểm lên mức 262,72 điểm; UPCoM-Index giảm -0,01 điểm về mức 128,04 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại đà mua ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 322 tỷ đồng. HPG 1,024 tỷ đồng, DGC 265 tỷ đồng và BSR 262 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -1,452 tỷ đồng, VCB -285 tỷ đồng, TPB -95 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 105 tỷ đồng.

Tín hiệu tích cực củng cố xu hướng hồi phục

Khởi động phiên sáng kém khởi sắc khi áp lực bán có phần xuất hiện khiến VN-Index đã có lúc dìm xuống dưới ngưỡng giá đỏ, thế nhưng càng giao dịch về sau thị trường càng cho thấy nỗ lực tăng nhờ sự xuất sắc của một số cái tên trong nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Dòng tiền nhập cuộc ở nhiều nhóm ngành khác nhau và sắc tím dần xuất hiện nhiều hơn với BSR (dầu khí), DGC (hóa chất) và GEL (hạ tầng).

Bên cạnh những ngôi sao Midcap, một số Bluechip cũng cho thấy khả năng lan tỏa tâm lý mạnh mẽ như “vua thép” HPG với biên độ tăng ( 2,91%) và MSN ( 2,15%) với nhịp kéo vào thời điểm cuối phiên. Ở chiều ngược lại, ngày giao dịch kém hiệu quả của nhóm ngân hàng quốc doanh khi cả VCB, CTG và BID đều phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 1 - 2% cùng với FPT (-2,12%) vốn đã trở thành mục tiêu bắn phá của nhóm nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều ngày qua.

VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, hình thành phiên tăng điểm điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, dầu khí vẫn là nhóm đóng góp nhiều nhất vào nhịp tăng hiện tại. Các mã đầu ngành như GAS, PLX, PVD đều đóng cửa trong sắc xanh, còn BSR chạm giá trần 28.000 đồng và chốt phiên không có bên bán.

Nhóm thép cũng khởi sắc, HPG tăng gần 3% lên 28.300 đồng, mức đóng cửa cao nhất trong gần nửa năm trở lại đây. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như HSG, NKG, TVN cũng tăng 2-5%.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán mạnh khiến số lượng cổ phiếu giảm áp đảo so với tăng. VCB dẫn đầu biên độ điều chỉnh giá khi mất 2,1%, xuống 65.000 đồng. SHB, KLB, CTG, BID và VIB lần lượt xếp sau với mức giảm dao động 0,5 - 1,5%. Ở chiều ngược lại, EIB đảo chiều từ giảm thành tăng 3,4%, trở thành trụ đỡ cho nhóm này.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh. HDG, KDH, NBB, VIC và VHM đi lên trong khi DIG, VRE, VPL, PDR, QCG đều đóng cửa trong sắc đỏ. Mức giảm phổ biến khoảng 1%.

Rung lắc đã xảy ra nhiều lần trong phiên hôm nay nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh, hình thành phiên tăng điểm điểm thứ 5 liên tiếp. Điểm đáng chú ý là thanh khoản gia tăng mạnh với khối lượng vượt mức bình quân 20 phiên (17,4%) sau 6 phiên sụt giảm trước đó. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên, đi kèm với thanh khoản dâng cao là tín hiệu tích cực củng cố xu hướng hồi phục với kỳ vọng sẽ vượt mốc 1.900 điểm trong thời gian tới./.