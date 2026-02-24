Ra mắt Linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam
Lễ ra mặt Bảng tên mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Bảng tên mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với chất liệu đá hoa cương xanh thể hiện tinh thần kiên trì bền bỉ với các giá trị cốt lõi của thị trường chứng khoán là công bằng, công khai, minh bạch, từ đó nâng cao uy tín thị trường, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra giai đoạn phát triển mới của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam được lấy cảm hứng từ Bò tót Dakmin thể hiện sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước./.