Tập đoàn Đạt Phương hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 640 tỷ đồng cho nhà đầu tư tổ chức

(TBTCO) - Tập đoàn Đạt Phương đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 17,78 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư tổ chức, huy động hơn 640 tỷ đồng cho các dự án sản xuất, bất động sản và hoạt động xây lắp.

Theo công bố thông tin bất thường ngày 11/2/2026 của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (mã Ck: DPG), doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với toàn bộ 17.788.064 cổ phiếu được phân phối thành công cho 8 nhà đầu tư tổ chức, tương ứng 100% lượng chào bán. Giá chào bán được xác định ở mức 36.000 đồng/cổ phiếu, qua đó Tập đoàn Đạt Phương huy động tổng cộng 640,37 tỷ đồng. Theo quy định, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.

Trong thương vụ này, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) tham gia với vai trò tư vấn và thu xếp vốn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giao dịch theo đúng quy định, đồng thời chuẩn hóa quy trình công bố thông tin và tiếp cận nhóm nhà đầu tư tổ chức mục tiêu.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin Tập đoàn Đạt Phương công bố, cơ cấu phân phối ghi nhận sự tham gia của cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, cho thấy khả năng kết nối dòng vốn và năng lực phân phối của đơn vị tư vấn trong các giao dịch trên thị trường vốn. Thương vụ của Tập đoàn Đạt Phương cũng nối tiếp chuỗi giao dịch thị trường vốn được triển khai từ đầu năm, phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn theo hướng minh bạch, tuân thủ chuẩn mực công bố thông tin.

Về kế hoạch sử dụng vốn, doanh nghiệp cho biết nguồn tiền thu được dự kiến phân bổ cho ba nhóm mục tiêu chính. Thứ nhất là đầu tư vào dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Tập đoàn Đạt Phương thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Thứ hai là triển khai dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương. Thứ ba là bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp. Cơ cấu sử dụng vốn cho thấy định hướng tập trung đồng thời vào mở rộng năng lực sản xuất, phát triển dự án bất động sản và củng cố hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường vốn bước vào giai đoạn xuất hiện nhiều động lực mới, các giao dịch phát hành riêng lẻ quy mô lớn tiếp tục ghi nhận sự quan tâm từ khối nhà đầu tư tổ chức. Vai trò của đơn vị tư vấn và thu xếp vốn, theo đó, không chỉ dừng ở việc hoàn tất thủ tục pháp lý mà còn ở khả năng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và dòng vốn dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng giao dịch trên thị trường./.