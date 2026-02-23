Chứng khoán ngày 23/2: Phiên khai xuân Bính Ngọ khởi sắc, VN-Index bật tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 23/2 mở màn năm Bính Ngọ bằng một phiên giao dịch đầy hứng khởi khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ. VN-Index tăng hơn 36 điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện và tâm lý nhà đầu tư được củng cố bởi những kỳ vọng mới từ chính sách và triển vọng vĩ mô.

VN-Index tăng hơn 36 điểm

Sau kỳ nghĩ lễ, thị trường có phiên giao dịch đầu năm Bính Ngọ rất tích cực, tâm lý thị trường cải thiện trước những thông tin hỗ trợ tích cực. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên, hướng đến vùng giá 1.850 điểm với thanh khoản tăng tốt. Thị trường duy trì tăng điểm đến cuối phiên dưới ảnh hưởng vượt trội của nhóm cổ phiếu năng lượng, các cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước. Kết phiên VN-Index tăng mạnh 36,05 điểm (+1,98%) lên mức 1.860,14 điểm, hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 23/2 có: GAS (+3.81), VIC (+3.76), VCB (+3.59), BID (+3.36), GVR (+2.22)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: FPT (-0.63), VPL (-0.33), MWG (-0.24), KDH (-0.07), LGC (-0.05)…

Độ rộng của thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 280 mã tăng giá, 38 mã giữ giá tham chiếu và 73 mã giảm giá.

VN-Index đóng cửa tăng điểm mạnh với đa phần các nhóm ngành tăng điểm. Ngành dầu khí, tài nguyên cơ bản, hàng và dịch vụ công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và bán lẻ là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +21,16 điểm, lên mức 2.039,8 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế khi có tới 26 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Không chỉ tăng về điểm số, thanh khoản khớp lệnh của thị trường cũng cải thiện so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 22.739 tỷ đồng, tăng 19,21% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.589 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,77 điểm lên mức 261,83 điểm; UPCoM-Index tăng + 0,71 điểm lên mức 128,05 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, khối ngoại bán ròng đột biến 1.204 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.107 tỷ đồng. Tại chiều mua, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với 329 tỷ đồng, theo sau là VHM (122 tỷ đồng) và VIX (86 tỷ đồng). Hai mã TCX (67 tỷ đồng) và SHB (64 tỷ đồng) cũng được khối ngoại gom ròng đáng kể, góp mặt trong top 5 mua ròng.

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn khi FPT bị xả mạnh nhất với 1.139 tỷ đồng, kế đến là VCB (-265 tỷ đồng) và VPB (-155 tỷ đồng). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là MWG (-117 tỷ đồng) và DGW (-81 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 67,2 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn

Trong phiên đầu năm, sắc xanh bao phủ với 280 mã tăng, gấp khoảng bốn lần số giảm. Rổ VN30 cũng cho thấy sự chênh lệch lớn với 26 mã đóng cửa tăng điểm, trong khi bên giảm chỉ 3 mã. Cổ phiếu dầu khí tác động tích cực nhất đến VN-Index. Các mã đầu ngành này như PLX, GAS, BSR, PVD đều chạm trần và chốt phiên trong tình trạng không có bên bán. Khối lượng dư mua mỗi cổ phiếu dao động vài trăm nghìn đến hơn 5 triệu đơn vị.

Nhóm ngân hàng cũng có trạng thái hứng khởi khi hầu hết tích lũy hơn 1% so với tham chiếu. Cổ phiếu của hai nhà băng quốc doanh là BIDV và Vietcombank dẫn đầu biên độ tăng, lần lượt đạt 4,7% và 3,1%. TPB, SHB, VPB, EIB và LPB lần lượt chia nhau các vị trí xếp sau.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. Cổ phiếu của TCBS đứng đầu với mức tăng 5,7%, sau đó đến VCK, ORS và VPX. Bất động sản là nhóm ngành hiếm hoi ghi nhận sự phân hóa. Trong khi các mã vốn hóa nhỏ như CII, HDC, HQX đồng thuận với chỉ số thì KDH, NLG và SCR lại đóng cửa trong sắc đỏ.

VN-Index khởi đầu tích cực sau kỳ nghĩ lễ với những kỳ vọng mới. Ảnh: T.L

Các chuyên gia nhận định xu hướng ngắn hạn VN-Index sau khi vượt lên kênh giảm giá ngắn hạn và vùng giá cao nhất năm 2025, tiếp tục có diễn biến tích cực khi vượt vùng giá quanh 1.820 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Có thể VN-Index sẽ chịu áp lực rung lắc kiểm tra lại vùng giá 1.830-1.850 điểm trước khi tiếp tục hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm - 1.920 điểm. Cần lưu ý, áp lực cung giá cao sẽ gia tăng mạnh khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm.

Thị trường đã khởi đầu tích cực sau kỳ nghĩ lễ với những kỳ vọng mới. Tâm lý nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng lạc quan hơn sau những thông tin mới về thuế đối ứng. Bên cạnh đó Nghị định 57/2026/NĐ-CP Chính phủ đã ban hành ngày 12/02/2026 về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ 13/2/2026. Điều này có thể gia tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng, tạo kỳ vọng về các cơ hội đầu tư mới trên thị trường, thu hút dòng tiền đầu tư mới.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục xem xét, mở rộng các cơ hội đầu tư chất lượng trong những nhóm ngành đang duy trì triển vọng tích tích cực, có tính chất tự chủ chiến lược như năng lượng, viễn thông, logistics, bảo hiểm...Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.