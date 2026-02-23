2026 - năm IPO của các “siêu kỳ lân”

(TBTCO) - Có lẽ bạn đã từng nghe đến "kỳ lân" - những công ty công nghệ khởi nghiệp được định giá hơn 1 tỷ USD, nhưng năm 2026 sẽ trở thành năm của các "siêu kỳ lân", với một số công ty của Mỹ và châu Âu có khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán với mức định giá hơn 100 tỷ USD.

Bất chấp sự hỗn loạn từ những diễn biến địa chính trị, thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng vọt lên gần mức cao kỷ lục vào năm ngoái nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ tiếp tục đặt cược lớn vào công nghệ này trong thời gian tới.

OpenAI, Anthropic, SpaceX và Stripe nằm trong số những tên tuổi lớn được cho là đang cân nhắc việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay. Những đợt niêm yết này có thể tạo ra một cơn sốt khổng lồ cho Phố Wall và Thung lũng Silicon sau nhiều năm chào bán ảm đạm. Đồng thời, cũng có thể châm ngòi cho một cuộc tranh giành khốc liệt giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và các ngân hàng Phố Wall có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la nhờ việc tạo điều kiện cho các đợt niêm yết này.

Năm 2026 sẽ trở thành năm của các "siêu kỳ lân" khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Ảnh tư liệu

Dưới đây là 10 công ty có khả năng tận dụng sự hưng phấn đó bằng việc niêm yết cổ phiếu.

OpenAI

Công ty có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) đã tạo ra một làn sóng quan tâm mạnh mẽ của công chúng với việc ra mắt chatbot ChatGPT vào tháng 11/2022. Mặc dù đang thua lỗ, nhưng công ty đã thu hút được đầu tư từ các tên tuổi lớn như Microsoft và Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản, giá trị doanh nghiệp đã tăng vọt từ 29 tỷ USD vào năm 2023 lên 500 tỷ USD vào năm ngoái. Theo Reuters, nếu OpenAI niêm yết cổ phiếu, giá trị của nó có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD.

Đằng sau những con số này là hy vọng rằng nhu cầu về AI cùng tác động mang tính chuyển đổi của việc ứng dụng AI sẽ bù đắp vượt mức khoản đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và chip máy tính hỗ trợ nó. OpenAI cam kết chi 1,4 nghìn tỷ USD cho cơ sở hạ tầng này trong 8 năm tới, nhưng phải thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có thể thu hồi được khoản đầu tư đó.

Anthropic

Giống như OpenAI, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại San Francisco, đơn vị đứng sau chatbot Claude và ứng dụng Claude Code hiện đang rất phổ biến, cũng chưa thu được lợi nhuận. Tháng đầu tiên của năm mới, công ty đã ký kết thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD, nâng giá trị của công ty lên 350 tỷ USD.

Nếu Anthropic niêm yết cổ phiếu, điều đó có thể gây ra những hệ quả vượt ra ngoài cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Nhiều nhân viên của công ty ủng hộ phong trào chủ nghĩa vị tha hiệu quả, và các cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn internet cho thấy tiền có thể đổ vào các hoạt động phù hợp với phong trào này nếu nhân viên của họ bán cổ phần.

SpaceX

Công ty của Elon Musk được cho là đã đạt mức định giá 800 tỷ USD vào tháng 12/2025 và đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, theo lời phát biểu của Giám đốc tài chính Bret Johnsen trong một bức thư mà Reuters thu được, “việc liệu điều đó có thực sự xảy ra, khi nào xảy ra và ở mức định giá nào vẫn còn rất không chắc chắn”.

Một mặt, sự bất ổn địa chính trị có thể khiến mối liên hệ giữa công nghệ, hàng không vũ trụ và quốc phòng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, theo Mike Bellin của PricewaterhouseCoopers. Điều này có thể gây ra những hệ quả đối với SpaceX. Mặt khác, danh tiếng của Elon Musk và của Tesla khiến kết quả của đợt IPO trở nên khó dự đoán hơn, theo Mark Moccia, một nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Forrester, mặc dù ông dự đoán sẽ có "sự kết hợp lớn giữa các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân".

Kraken

Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Kraken đã nộp hồ sơ xin IPO vào tháng 11 năm ngoái và được định giá khoảng 20 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng, công ty tiền điện tử này có thể phải chạy đua để niêm yết cổ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ năm nay, vì có nguy cơ những thay đổi chính trị ở Mỹ sẽ đảo ngược cách tiếp cận tự do của Tổng thống Donald Trump đối với việc điều chỉnh tiền điện tử.

Databricks

Công ty này giúp khách hàng xây dựng các tác nhân AI - những công cụ thực hiện nhiệm vụ một cách tự động - bằng cách sử dụng dữ liệu của chính họ. Doanh thu của công ty đã tăng hơn 55% vào năm ngoái và cuối năm 2025 đã đạt mức định giá 134 tỷ USD.

Ali Ghodsi - Giám đốc điều hành của Databricks, cho biết tốc độ tăng trưởng của công ty là nhờ các doanh nghiệp xây dựng “các ứng dụng đòi hỏi nhiều dữ liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo”.

Canva

Là một ngôi sao sáng của ngành công nghệ Úc, Canva được định giá 65 tỷ đô la Úc vào năm ngoái, mặc dù công ty mẹ đã chuyển trụ sở sang Mỹ để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu. Công ty thiết kế phần mềm có trụ sở tại Sydney này, tự gọi nhân viên của mình là “Canvanauts”, có 240 triệu người dùng và hai trong số những người đồng sáng lập - cặp vợ chồng Melanie Perkins và Cliff Obrecht - đứng thứ sáu trong danh sách những người giàu nhất Úc, theo Financial Review, với tổng tài sản lên tới 14 tỷ USD.

Anduril

Palmer Luckey - Giám đốc điều hành của Công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng, cho biết Anduril “chắc chắn sẽ trở thành một công ty niêm yết công khai”, nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ mật thiết của công ty với chính quyền của Tổng thống Trump và quyết định tăng chi tiêu quân sự của ông Trump là những yếu tố có thể thúc đẩy việc niêm yết cổ phiếu trong năm nay.

Monzo

Monzo là một ngân hàng trực tuyến hoạt động hoàn toàn thông qua ứng dụng di động. Ngân hàng này báo cáo có hơn 12 triệu khách hàng vào năm 2025.

Công ty fintech có trụ sở tại London được cho là đã hợp tác với Morgan Stanley vào mùa hè năm ngoái để gặp gỡ các nhà đầu tư trước thềm IPO năm 2026 - nhưng sau đó quá trình này trở nên phức tạp hơn do sự ra đi của giám đốc điều hành, TS. Anil.

Ngân hàng kỹ thuật số Monzo đã có hơn 12 triệu khách hàng vào năm ngoái. Ảnh tư liệu

Bolt

Bolt, đối thủ của Uber tại Estonia, đã tìm được cố vấn cho đợt IPO vào năm ngoái. Tuy nhiên, công ty đã trải qua vài năm khó khăn, với báo cáo lỗ hơn 102 triệu Euro trong năm 2024. Công ty được cho là đang cân nhắc liệu nên niêm yết tại EU hay Mỹ.

Người phát ngôn của Bolt cho biết: “Ngày niêm yết sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường thuận lợi, đây vẫn là yếu tố quan trọng quyết định thời điểm Bolt niêm yết công khai. Các nhóm của chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo doanh nghiệp sẵn sàng cho việc IPO, nếu điều kiện thị trường phù hợp”.

Stripe

Công ty xử lý thanh toán trực tuyến quốc tế hàng đầu này được thành lập bởi hai anh em người Ireland là Patrick và John Collison vào năm 2010. Trụ sở chính của công ty đặt tại California và Dublin, từ lâu đã là một trụ cột của ngành công nghệ tài chính (fintech). Năm ngoái, có thông tin cho rằng Stripe đã đạt mức định giá 107 tỷ USD, một sự phục hồi mạnh mẽ so với mức định giá 50 tỷ USD vào năm 2023.