Vững vàng vị thế, vươn tầm cao mới

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM):

(TBTCO) - Năm 2025 khép lại cùng những dấu mốc quan trọng đối với VATM khi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm. Với phương châm hành động “Chủ động - Linh hoạt - Hiệu quả”, VATM đã đạt được những bước tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Cuộc “cách mạng” về tổ chức vùng trời

Theo lãnh đạo VATM, năm 2025, VATM bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm. Trong đó, sản lượng điều hành bay ước thực hiện năm 2025 là 933.049 lần chuyến, tăng 7,3% so với năm 2024, khẳng định hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên cùng các lực lượng trong dây chuyền bảo đảm hoạt động bay.

Bên cạnh đó, công tác quản lý luồng không lưu cũng tiếp tục có những đột phá, vươn tầm quốc tế, VATM đã thống nhất với Singapore, Trung Quốc áp dụng giãn cách 20 dặm trên đường bay trục, tăng tốc dòng chảy trên Biển Đông; giải quyết dứt điểm tắc nghẽn tại Đà Nẵng và áp dụng điều tiết luồng không lưu thông minh tại Cam Ranh, Phú Quốc.

Kiểm soát không lưu điều hành bay tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh.

Trước tác động của thời tiết bất lợi cực đoan gia tăng, đặc biệt trong năm qua ghi nhận tới 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (gấp đôi năm 2024), các đơn vị của VATM cùng cảng hàng không và các hãng bay đã phối hợp chặt chẽ triển khai kịp thời các biện pháp điều tiết luồng không lưu, nhờ đó giảm tình trạng bay chờ, giảm số chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị, hạn chế ùn tắc dây chuyền tại sân bay và duy trì hoạt động khai thác an toàn trong các thời điểm cao điểm bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Vượt qua nhiều khó khăn, năm 2025, VATM đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng cốt lõi. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 4.710 tỷ đồng (đạt 105,58% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.476 tỷ đồng (đạt 110,48% kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước 2.851 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch và bằng 100,46% so với thực hiện năm 2024.

Mở đầu cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030, VATM xác định trọng tâm là thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hiện đại, dựa trên công nghệ số, phát triển bền vững. VATM đặt mục tiêu quan trọng là điều hành an toàn một triệu lần chuyến bay, vận hành ổn định Trung tâm Kiểm soát không lưu (ATCC) Long Thành và ATCC Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu khai thác… Tổng Công ty xây dựng 5 trụ cột trong năm tới gồm: An toàn là cốt lõi; đột phá về hạ tầng và thể chế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bền vững trong tài chính và đầu tư; chuyển đổi số toàn diện để kiến tạo tương lai.

Giai đoạn 2026 - 2030 mang theo tầm nhìn lớn hơn: trở thành nhà cung cấp dịch vụ điều hành bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á, hiện đại, tự chủ công nghệ và kết nối dữ liệu theo thời gian thực. VATM hướng tới xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, minh bạch, nâng cao chất lượng nhân lực, chuẩn hóa chuyên môn theo khuyến cáo của ICAO, củng cố hệ thống quản lý rủi ro và văn hóa an toàn.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, an toàn bay không chỉ là chỉ số kỹ thuật, mà là cam kết chính trị với nhân dân, với cộng đồng quốc tế. VATM cần đẩy mạnh hạ tầng, hiện thực hóa “bầu trời thông minh”; tiên phong kiến tạo hạ tầng cho kinh tế tầm thấp; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, lấy dữ liệu làm tài sản cốt lõi; hoàn thiện thể chế mô hình tổ chức và nâng tầm hợp tác quốc tế để không chỉ giữ vững vai trò nòng cốt, “lá cờ đầu” của ngành hàng không, mà còn vươn lên trở thành một lực lượng mạnh về công nghệ và năng lực quản lý bay trong khu vực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.