Giai đoạn 2020 - 2025: VATM nộp ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những điểm nổi bật của Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) là sản lượng điều hành bay, sau 3 năm suy giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid-19, đã phục hồi tích cực, đạt hơn 867.000 lần chuyến trong năm 2024 - tiệm cận mức đỉnh của năm 2019. Tổng doanh thu toàn nhiệm kỳ ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng...

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội. Ảnh: VATM

VATM điều hành an toàn hơn 3,8 triệu chuyến bay trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo ông Lê Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VATM, để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy VATM đã tổ chức lại vùng trời các phân khu đường dài và tiếp cận trong FIR Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; triển khai áp dụng phương thức bay PBN cho toàn bộ 22 sân bay trên cả nước, đáp ứng tiến độ hội nhập khu vực, quốc tế; thiết kế các phương thức bay, đường hàng không và tổ chức vùng trời cho cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Biên Hòa, đáp ứng công suất khai thác giai đoạn đầu của sân bay Long Thành.

VATM cũng triển khai quy trình điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi và áp dụng phương thức khai thác ATFM đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam, giúp giảm một nửa số chuyến bay phải bay chờ tại các sân bay có lưu lượng cao hoặc thời tiết phức tạp so với trước đây. Tổ chức khai thác và làm chủ hệ thống quản lý tin tức hàng không (AIM); chất lượng dịch vụ thông báo tin tức hàng không được ICAO đánh giá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2024, Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) của ICAO đã đánh giá các cơ sở cung cấp dịch vụ của VATM với kết quả hơn 91%, đáp ứng đầy đủ các chỉ số an toàn, điều hành bay.

VATM cũng triển khai hơn 360 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10.200 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành, đưa vào khai thác đúng kế hoạch chất lượng, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều hành bay như: Đài kiểm soát không lưu Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Điện Biên. Huy động nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và Trung tâm kiểm soát không lưu TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm tiến độ...

Đảm bảo tuyệt đối an toàn bay là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ VATM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, VATM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành bay an toàn, hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm - với hơn 3,8 triệu lần chuyến trong nhiệm kỳ. Đồng thời, VATM cũng đóng góp quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chủ quyền thiêng liêng của vùng trời Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh việc giữ vững tuyệt đối an toàn bay là mệnh lệnh cao nhất, là trách nhiệm chính trị hàng đầu, xuyên suốt, không có giới hạn...

Cùng với đó, VATM cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - gắn với đầu tư đồng bộ trang thiết bị, cơ sở điều hành, nguồn nhân lực để nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của VATM... Đồng thời, VATM cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hợp tác quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành 1 trong 3 nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á - ngang tầm khu vực và thế giới. Đây là mục tiêu thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của ngành quản lý bay Việt Nam trên trường quốc tế...