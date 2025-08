Chiếm dụng lòng đường, đơn vị thi công dự án Green Tower của TBS Land bị xử phạt

(TBTCO) - Vì sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư… Công ty SOL E&C – đơn vị thi công Dự án nhà chung cư OCC (Green Tower) thuộc Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS Land làm chủ đầu tư) đã bị cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh xử phạt.

Theo các đơn vị môi giới, dự án Green Tower sắp được mở bán ra thị trường với mức giá từ 55 - 62 triệu đồng/m2. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, ngày 31/7, UBND phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C (Công ty SOL E&C).

Quyết định xử phạt cho thấy, Công ty SOL E&C (địa chỉ số 96 Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác”. Cụ thể là dựng hàng rào tạm tại lòng đường GS1 và GS5.

Hành vi của Công ty SOL E&C được quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 12 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Số tiền mà Công ty SOL E&C bị xử phạt là 10 triệu đồng.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty SOL E&C bị buộc phải thu dọn rác, phế thải, phương tiện và các loại vật dụng khác trên vỉa hè, đồng thời khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm. Thời hạn để thực hiện các biện pháp này là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

“Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, công ty sẽ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp”, Quyết định xử phạt số 183/QĐ-XPHC nêu rõ.

Liên quan đến tình hình chấn chỉnh, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, mới đây, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước.

Trong đó, theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giữa các cơ quan và địa phương còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát, xử lý các công trình vi phạm chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, triệt để; còn tình trạng cán bộ, công chức vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Được biết, Dự án nhà chung cư OCC thuộc Dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình làm chủ đầu tư, Giấy phép xây dựng số 1713/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 9/5/2023… Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Quảng Trường Xanh do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình xây dựng và vận hành quản lý, hiện tại chưa bàn giao cho địa phương quản lý./.