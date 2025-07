Bộ Xây dựng vừa phát hành thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý II/2025. Theo Bộ Xây dựng, với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng "nóng" như cuối năm 2024.

692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai

Bộ Xây dựng đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi và chuyển mình sau giai đoạn khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế. Quý II/2025 chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua sự gia tăng của số lượng dự án được cấp phép mới - đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và đất nền, đáp ứng phần nào nhu cầu thực và cấp thiết của người dân.

Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, tổng hợp nguồn cung các dự án nhà ở và dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng nhà ở như sau: Có tổng số có 58 dự án được cấp phép mới, với quy mô 16.627 căn/lô nền, bằng 128,9% so với quý I/2025.

Phân khúc nhà ở xã hội và đất nền, đáp ứng phần nào nhu cầu thực và cấp thiết của người dân. Ảnh: TL

Có tổng số có 1.517 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 544.059 căn/lô nền, bằng 93,4% so với quý I/2025.

Có tổng số có 157 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (bao gồm bất động sản hoàn thành và bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai), với quy mô 52.223 căn/lô nền, bằng 155,4% so với quý I/2025.

Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, có 22 dự án được cấp phép mới, với quy mô 4.425 căn, trong đó có 2.408 căn chung cư và 2.017 căn nhà ở riêng lẻ, bằng 115,8% so với cùng kỳ năm 2024, cụ thể: tại miền Bắc có 11 dự án, trong đó: Phú Thọ 2 dự án, Thái Nguyên 2 dự án, Bắc Giang 2 dự án, Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) 4 dự án, Điện Biên 1 dự án, tại miền Trung có 7 dự án, trong đó: tại Nghệ An 1 dự án, TP Đà Nẵng 6 dự án, tại miền Nam có 4 dự án, trong đó: Long An 1 dự án, TP. Hồ Chí Minh 3 dự án.

Có 899 dự án đang triển khai xây dựng, với quy mô 398.124 căn, trong đó có 148.811 căn chung cư và 249.313 căn nhà ở riêng lẻ.

Có 87 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh (bao gồm bất động sản hoàn thành và bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai), với quy mô 20.893 căn, trong đó 11.477 căn chung cư và 9.416 căn nhà ở riêng lẻ (bằng 119,2% so với quý I/2025 và bằng 145,7% so với cùng kỳ năm 2024).

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện trực tiếp tại 27 địa phương. Sau khi kiểm tra đôn đốc đều đã có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, đồng thời đề nghị các địa phương quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc triển khai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Riêng trong quý II năm 2025, tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội như sau: có 16 dự án được với cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 9.544 căn. Có 32 dự án đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần) với quy mô khoảng 26.528 căn.

Nhờ quyết liệt tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tình hình thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030: Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 30/6/2025, trên địa bàn cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn.

Trong đó: có 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 418.220 căn; có 124 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 112.952 căn; có 146 dự án hoàn thành với quy mô 102.387 căn.

Như vậy, với số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án.

Lượng giao dịch bất động sản tiếp tục có xu hướng tăng

Thông tin về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, Bộ Xây dựng cho biết, trong quý II/2025, lượng giao dịch bất động sản (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) tiếp tục có xu hướng tăng. Cụ thể, trong quý II/2025, có khoảng 157.021 giao dịch, tăng 116,6% so với quý I/2025 (quý I/2025 có khoảng 134.634 giao dịch), trong đó: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là có 34.461 giao dịch thành công, bằng 102,61% so với quý I/2025 và bằng 133,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá giao dịch, với các chỉ đạo cụ thể quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành địa phương, tình hình giá bất động sản đã ổn định không còn hiện tượng tăng nóng như cuối năm 2024. Nhìn chung, giá bất động sản, nhà ở tại các địa phương cơ bản ổn định, một số khu vực dự án có mức tăng nhẹ so với quý I/2025.

Số liệu về nhà ở thương mại. Ảnh: TL

Cụ thể, đối với căn hộ chung cư: Giá chung cư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn trên cả nước trong quý II/2025 cơ bản ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ. Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại TP Hồ Chí Minh đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...

Một số địa phương có dự án nổi bật khác: Tại TP. Hải Phòng: Dự án The Minato Residence có giá rao bán khoảng 40 - 55 triệu đồng/m2, Dự án Sentosa Sky Park Hải Phòng có giá rao bán khoảng 37 - 42 triệu đồng/m2; Tại TP. Cần Thơ: Chung cư Cara River Park có giá bán từ 44 - 56 triệu đồng/m2.

Trong đó, theo khảo sát tại một số dự án, giá căn hộ chung cư tại TP. Hà Nội có mức tăng khoảng 5 - 6%, giá rao bán chung cư cụ thể trong quý như sau: Dự án Berriver Jardin Long Biên có giá rao bán khoảng 71 - 84 triệu đồng/m2; IA20 Ciputra có giá rao bán khoảng 59 - 70 triệu đồng/m2;...

Dự án Golden Palace A có giá dao động trong khoảng từ 130 - 160 triệu đồng/m2, dự án CT2 tại Khu chức năng đô thị ĐM1 có giá dao động trong khoảng 120 - 140 triệu đồng/m2…

Một số dự án cao cấp có giá rao bán cao đáng chú ý như: dự án The Nelson Private Residences dao động trong khoảng 120 - 180 triệu đồng/m2; dự án Noble Crystal đang rao bán ở mức 160 - 270 triệu đồng/m2, The Matrix One đang rao bán ở mức 120 - 150 triệu đồng/m2…

Trong khi đó, giá căn hộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng nhẹ so với quý I/2025. Tuy nhiên, vẫn có một số phân khúc hạng sang tăng cục bộ và thiết lập mặt bằng giá mới nhờ lợi thế hạ tầng vượt trội như tuyến Metro, vành đai, hầm chui Cát Lái và sự mở rộng của nhiều tuyến đường trọng điểm như tại Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi…

Theo khảo sát tại một số dự án, giá rao bán cụ thể trong quý như sau: Dự án Urban Green có giá rao bán khoảng 56 - 72 triệu đồng/m2; Dự án CityLand Park Hills có giá rao bán khoảng 38 - 65 triệu đồng/m2, Dự án Conic Riverside có giá rao bán khoảng 33 - 43 triệu đồng/m2...

Một số dự án cao cấp có giá rao bán cao đáng chú ý như: dự án Thảo Điền Green tại phường Thảo Điền có giá chào bán với mức giá từ 163 - 200 triệu đồng/m2; dự án Eaton Park với giá khoảng 160 triệu đồng/m2; phân khu Masteri Grand View do Masterise Homes có mức giá từ 130 - 145 triệu đồng/m2… tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024./.