“Cháy phố” với siêu nhạc hội tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia vào tháng 8 này

Dự án T&T City Millennia – Thành phố Thiên niên kỷ do CTCP Thái Sơn Long An (thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 267 ha, được quy hoạch thiết kế dựa trên cảm hứng lịch sử hào hùng, mãnh liệt của vùng đất Cần Giuộc như những đóa sen tươi sáng đầy sức sống; dựa trên sự hòa quyện của các dòng chảy của tự nhiên, dòng chảy văn hóa, dòng chảy của lịch sử và con người, kết hợp với những tinh hoa từ các vùng sông nước trên thế giới như Venice – Italia, Garden by the Bay – Singapore. Dự án được phân kỳ thành 4 giai đoạn với nhiều phân khu mang 3 phong cách kiến trúc chính: Châu Á hiện đại – Bản sắc Việt Nam – Kiến trúc Châu Âu. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án đã chính thức khánh thành vào tháng 10/2023. Với cam kết đảm bảo cho cộng đồng dân cư được hưởng thụ không gian sống đẳng cấp với dịch vụ chuyên nghiệp, xứng tầm, tháng 3/2024, chủ đầu tư dự án đã ký kết hợp tác với đối tác hàng đầu Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki để quản lý vận hành dự án này.